NBA | che cosa succede a Klay Thompson? Dentro i suoi problemi al tiro da tre

NBA - Golden State-Los Angeles Lakers 101-127 : i Lakers travolgono gli Warriors anche senza LeBron : Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 101-127 "Come sarebbero questi Lakers senza LeBron James?", ci siamo chiesti da oltre un paio di mesi vedendo il n°23 dominare in lungo e in largo, cambiando ...

Luka Doncic : il ragazzino che sta conquistando l’NBA : 28 Febbraio 1999. Siamo in Slovenia, precisamente, a Ljubljana, la capitale del paese. Da poco tempo è venuto alla luce un ragazzo biondo, di nome Luka Doncic, che diventerà una star del basket a livello mondiale. Sua mamma Mirjam Poterbin, ex modella, non ha la minima idea del talento di Luka, che dalla KK Union Olimpija, arriverà nel settembre del 2012, a firmare un quadriennale con il Real Madrid, alla precoce età di tredici anni. Tra le ...

NBA - il calendario e gli orari delle partite del giorno di Natale. Come vederle in tv e streaming : che 25 dicembre! : Il classico appuntamento con le partite di Natale della NBA si rinnoverà anche quest’anno. Vedremo, tutti di fila, cinque incontri in altrettante famose arene degli Stati Uniti, con partenza da un luogo d’eccezione: il Madison Square Garden di New York. Ognuna delle partite in questione ha i suoi motivi d’interesse: Knicks-Bucks è il Madison, ma anche Giannis Antetokounmpo; Rockets-Thunder riporta alla mente una sfida che ha ...

NBA – Cena con contorno di polemiche : LeBron James ed Anthony Davis pizzicati al ristorante - la trade è sempre più vicina : LeBron James ed Anthony Davis hanno Cenato insieme dopo la sfida tra Lakers e Pelicans: si alimentano i rumor sulla possibile trade che porti ‘The Brow’ a Los Angeles Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA ...

NBA – Doncic - che campione : colpisce involontariamente un bambino - si ferma ad aiutarlo e gli regala la sua maglia [VIDEO] : Luka Doncic protagonista di uno splendido gesto di fariplay: durante la sfida contro gli Warriors, la stella slovena finisce contro un piccolo fan, esce dal parquet per aiutarlo e gli regala la sua maglia a fine partita Luka Doncic ha dimostrato di avere le qualità necessarie per giocare, idubbiamente, ad alti livelli in NBA ma non solo, la stella ex Real Madrid ha dimostrato di avere anche un grande cuore. Bellissimo il gesto di fair play ...

Basket NBA - si gioca anche durante le feste di Natale. Il calendario - le date e gli orari delle partite. Come vederle in tv : Nel Basket NBA ci sono poche, ma precise tradizioni quando si parla di regular season: non si gioca nel Giorno del Ringraziamento, non si gioca neppure alla vigilia di Natale, ma il 25 dicembre la lega professionistica americana torna in campo con cinque partite di altissimo livello. Si comincia al Madison Square Garden, con i New York Knicks che ospitano i Milwaukee Bucks. Curiosamente, i Knicks hanno giocato più partite nel giorno di Natale di ...

LeBron James accusato di ‘tampering’ - gm in rivolta : “perchè l’NBA non punisce lui e i Lakers?” : Dopo gli ultimi complimenti fatti da LeBron James ad Anthony Davis, nei quali in molti hanno visto, fra le righe, un invito per trasferirsi ai Lakers, diversi gm della lega hanno espresso il loro disappunto “Qualsiasi giocatore che, direttamente o indirettamente, attira, induce, persuade o tenta di invogliare a se qualsiasi altro giocatore, allenatore, General Manager che è sotto contratto con altri deve rispondere di tale violazione ...

Risultati NBA – LeBron in tripla doppia fa volare i Lakers : bene anche Mikwaukee e Spurs : LeBron James in stato di grazia porta alla vittoria i Lakers, bene anche gli Spurs di Belinelli e i Bucks di Antetokounmpo Nella notte italiana 10 sono stati i match giocati oltreoceano validi per la regoular season NBA. Tra questi, all’alba nel nostro Paese si è assistito all’avvincente incontro tra i Lakers ed i Pelicans. Un magnifico LeBron James, sempre più in stato di grazia, ha fatto segnare una tripla doppia a suo nome ...

NBA - James-Davis - che sfida : LeBron in tripla doppia - i Lakers battono i Pelicans : Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 112-104 Lo ha corteggiato a parole, anche troppo secondo alcuni GM che hanno "denunciato" il fatto alla NBA,, ma non c'è modo migliore per convincere un All-...

NBA - super Danilo Gallinari : perché è lui l'arma in più degli L.A. Clippers : A Los Angeles le cose stanno andando meglio del previsto, non soltanto in casa Lakers. I Clippers sono nel pieno della zona playoff, con il record identico a quello dei cugini , nonostante Steve ...

NBA – Mark Cuban - che schiaffo ai giovani americani : “sanno solo sfottere e fare giocate per i video - guardate Doncic invece…” : Mark Cuban, proprietario dei Dallas Mavericks, si lancia in un duro attacco verso la formazione dei giovani talenti del basket USA, prendendo come modello positivo la pallacanestro della Slovenia Luka Doncic è una delle cose migliori che sia capitata alla Dallas della pallacanestro dai tempi di Dirk Nowitzki. Con 18.8 punti, 6.6 rimbalzi e 4.9 assist, Doncic ha avuto un impatto incredibile sull’efficienza della squadra, ...

NBA - quanti anni ha Buddy Hield? Se lo chiedono tutti - anche i Sacramento Kings : I precedenti in NBA , e non solo, sono tanti Il dubbio però è venuto a molti, in fondo questa è una storia vecchia e già vista nel mondo dello sport , Taribo West, difensore nigeriano dell'Inter la ...