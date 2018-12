MotoGp – Fine anno amaro per Andrea Iannone | sequestrata la Bentley del campione di Vasto

Calendario MotoGp 2019 : le date di inizio e fine. Il programma completo e tutti i 19 Gran Premi della stagione : Il Mondiale MotoGP 2019 scatterà il prossimo 10 marzo con il GP del Qatar, sul circuito di Losail incomincerà la stagione che prevede 19 Gran Premi fino al 17 novembre quando andrà in scena il tradizionale GP di Valencia. Primo appuntamento in Europa a Jerez il 5 maggio a cui seguiranno la gara di Le Mans e quella del Mugello (2 giugno). Pausa estiva dal 7 luglio (GP di Germania) al 4 agosto (GP Repubblica Ceca), ad agosto si correrà anche in ...

MotoGp – Petrucci e le qualifiche a Valencia : “sembrava il Palio - Marquez? Purtroppo lui alla fine c’è sempre” : Danilo Petrucci commenta le qualifiche del Gp di Valencia: le dichiarazioni del pilota italiano Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non qualificarsi nel Q2 e ‘meritarsi’ solo la sedicesima ...

MotoGp - GP Valencia 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Dal 16 al 18 novembre andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Il circuito intitolato a Ricardo Tormo ospita il Mondiale ininterrottamente dal 1999, ed a partire dal 2001 è sempre stato l’atto conclusivo della stagione motociclistica. Nel corso delle ultime edizioni il GP Valenciano è stato decisivo per l’assegnazione dei titoli iridati delle tre classi, mentre ...

MotoGp - vince Marc Marquez. Valentino Rossi cade a 4 giri dalla fine : Sfuma sul più bello il sogno di Valentino Rossi di tornare sul gradino più alto del podio in MotoGp dopo Assen 2017. Il pilota della Yamaha scivola a quattro giri dalla fine , mentre si trovava in ...

MotoGp - Sepang : vince Marquez - Valentino cade a 4 giri dalla fine : Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Johann Zarco. A -3 giri dal termine era in testa Valentino Rossi, ma una scivolata ...

MotoGp Malesia 2018 - vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine. La classifica : Il nove volte campione del Mondo rientra in pista e taglia il traguardo in 18esima posizione. Non si ferma il portacolori del team Repsol Honda, che dalla settima casella rimonta fino a salire sul ...

MotoGp Malesia 2018 - vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine : MotoGp, la classifica completa L'ordine di arrivo Il podio Rivivi la diretta testuale MOTO2, BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO - Francesco Bagnaia , dopo una stagione da record, scrive il suo nome e quello ...

MotoGp – Marquez - la caduta di Rossi e la vittoria a Sepang : “Vale meritava di arrivare alla fine - ho guidato col cuore” : Marquez si aggiudica il Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda al termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, partito dalla terza fila: “partivo dalla terza ...

MotoGp Sepang Rossi - peccato : cade a 4 giri dalla fine. Marquez ringrazia : 1° : Fa festa sempre lui, Marc Marquez. La nona vittoria della stagione è una guerra psicologica combattuta a suon di decimi con Valentino Rossi per due terzi di gara: davanti Valentino in fuga, Marc alle ...

MotoGp – Dalla scelta delle gomme al quarto posto di Bautista - Dovizioso soddisfatto in Australia : “ecco perchè non ho potuto attaccare alle fine” : Dovizioso soddisfatto del terzo posto di Phillip Island: il commento del ducatista dopo il Gp d’Australia vinto da un eccellente Maverick Vinales Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto con ...

MotoGp - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Prosegue la trasferta dall’altra parte del mondo del Motomondiale e il circus è pronto ad affrontare il secondo appuntamento del trittico autunnale. Dopo la gara di Motegi in Giappone, infatti, i piloti sbarcano sul tracciato di Phillip Island, per il Gran Premio di Australia 2018 con la mente libera, dato che ormai Marc Marquez ha vinto il suo quinto titolo iridato, per cui senza pressioni, potremo assistere ad un grandissimo spettacolo ...