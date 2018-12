Meghan Markle e Kate Middleton in pubblico sorridono | ma lo scontro continua

dilei

: «Sua Maestà è felice che Kate e Meghan abbiano risolto i loro problemi e che l’anno si sia concluso in bellezza con… - VanityFairIt : «Sua Maestà è felice che Kate e Meghan abbiano risolto i loro problemi e che l’anno si sia concluso in bellezza con… - infoitcultura : Il tenero momento tra Meghan Markle e Kate Middleton che probabilmente ti sei perso - infoitcultura : Meghan Markle, protocollo infranto alla Messa di Natale -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)tornano a sorridere in, ma lofra le due donne, almeno secondo i tabloid inglesi.Dopo settimane di gossip incessanti su litigi e rivalità le duchesse sono tornate a farsi vedere insieme in. In occasione della tradizionale messa di Natale,hanno raggiunto la chiesa con i rispettivi mariti, scortate dal Principe Carlo. Da tempo i sudditi inglesi attendevano questo momento e le due donne non hanno deluso le loro aspettative.sono apparse sorridenti e complici. La moglie di William ha optato per un cappotto rosso, in pieno stile natalizio, abbinato ad un cappellino dello stesso colore e una spilla d’oro, mentreha puntato su un look firmato Victoria Beckham blue navy, infrangendo ancora una volta il protocollo. I membri della Royal Family infatti non possono sfoggiare capi neri se non in occasioni ...