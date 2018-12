Mertens a Koulibaly : 'Resistiamo insieme'. E Icardi : 'Basta razzismo!' : TORINO - ' Sei una delle persone migliori che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate, resistiamo insieme! '. Lo scrive su Twitter Dries Mertens , postando una foto in cui ...

Koulibaly : Mertens - non cambiare mai : ANSA, NAPOLI, 27 DIC - "Sei una delle persone migliori che conosco, per favore non cambiare mai. Non reagire a queste stronzate, resistiamo insieme!". Lo scrive su Twitter Dries Mertens, postando una ...

FourFourTwo - i migliori del 2018 : Koulibaly 37° - Mertens 35° : Classifica in aggiornamento Stamattina abbiamo scritto dell’iniziativa di FourFourTwo, che ha scelto e ordinato i migliori cento calciatori dell’anno solare 2018. Insigne era al 53esimo posto, ma nel frattempo il magazine sta continuando ad aggiornare la classifica. Sono comparsi Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, rispettivamente 37esimo e 35esimo per gli analisti che hanno compilato l’elenco. Il testo che motiva la scelta per ...

Guardian : Mertens - Koulibaly e Insigne tra i migliori 60 calciatori al mondo : Le classifiche di fine anno L’abbiamo preannunciato questa mattina, scrivendo di FourFourTwo, della sua classifica dei migliori giocatori dell’anno solare 2018. Ora tocca anche al Guardian, che pesca in casa Napoli per la sua “The 100 best male footballers in the world 2018“. Tre giocatori di Ancelotti nei primi 60, davanti a Buffon, Bonucci, Bernardo Silva, James Rodriguez. In ordine crescente di posizione, il primo è ...

Koulibaly - Hamsik - Allan e Mertens candidati ai premi AIC : Il Gran Galà del Calcio L’Assocalciatori ha annunciato i candidati per i premi ai migliori giocatori della stagione 2017/2018. Per il Napoli, cinque calciatori nelle shortlist divise per ruolo: Koulibaly, Allan, Hamsik, Jorginho (nel frattempo trasferitosi al Chelsea) e Mertens. La premiazione si terrà il 3 dicembre al Megawatt Court di Milano. L’evento sarà presentato da Diletta Leotta. L'articolo Koulibaly, ...