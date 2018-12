Just Cause 4 | abbiamo testato il gioco su tutte le console - analisi comparativa

Just Cause 4 Guida : come sbloccare tutte le armi : Le bocche da fuoco, 18 se contiamo anche una disponibile con la Gold Edition, sono utili non solo a uccidere i nemici, ma anche a far esplodere molti elementi del mondo di gioco e a creare situazioni ...

Recensione Just Cause 4 - Rico Rodriguez torna a seminare panico e distruzione : Lanciarsi in Just Cause 4 senza alcuna remora è decisamente un toccasana per l'umore. I ragazzi di Avalanche Studios sono infatti tornati sulla scena videoludica sciorinando ancora una volta tutte quelle caratteristiche che li hanno contraddistinti nelle precedenti apparizioni della saga, tra esplosioni maestose e un gameplay che si prende gioco di ogni possibile legge, da quelle giuridiche a quelle della fisica. Una serie che sostanzialmente, ...

Just Cause 4 si aggiorna su Xbox One e PS4 : Dopo il rilascio su PC, a partire da oggi la patch 1.02 di Just Cause 4 è disponibile anche su Xbox One e Playstation 4, a seguire vi riportiamo le poche ma interessanti migliorie apportate a grande richiesta. Just Cause 4 si aggiorna da oggi anche su Xbox One e PS4 Lanciando il gioco con connessione Internet attiva su Xbox One o PS4 a partire da oggi, potrete scaricare il nuovo aggiornamento, il quale apporta le seguenti ...

Recensione Just Cause 4 per PS4 Pro : Grazie a kochmedia, siamo riusciti a mettere le mani sopra al nuovo Just Cause 4, titolo che promette di essere il migliore della serie targata Avalanche Studios. Per i pochi che non lo conoscono, il gioco è un open world con protagonista l’agente Rico Rodriguez impegnato a combattere il dittatore di turno per liberare le popolazioni sottomesse. La buona serie non ha mai brillato per la trama profonda. Tutto gira attorno alla pura distruzione e ...

Uno dei migliori easter egg di tutti i tempi? Chiedete a Just Cause 4 : Forse non sarà il gioco qualitativamente migliore degli ultimi anni, né uno dei sequel più coraggiosi della storia videoludica ma Just Cause 4 è indubbiamente una fonte incredibile di easter egg di qualità eccelsa.Dopo la versione giocabile di Getting Over It with Bennett Foddy, non potevamo non parlarvi di un easter egg da Oscar segnalato da Eurogamer.net e legato a doppio filo a un'apprezzatissima canzone degli a-ha, band norvegese che aveva ...

Just Cause 4 : Recensione - Trailer e Gameplay : Rico Rodriguez è tornato con il quarto capitolo della serie Just Cause, ed oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, anticipandovi che in questo periodo siamo in diretta su Twitch con la Serie Completa. Just Cause 4 Recensione Dopo il successo dei primi 2 capitoli e il deludente terzo episodio, Avalanche Studios ci riprova con Just Cause 4, proponendo uno scenario inedito seppur ...

Guida Just Cause 4 ai Punti Chaos - come ottenerli velocemente : È un Just Cause 4 che non delude le aspettative dei fan della saga quello che si è palesato nei giorni scorsi sugli scaffali fisici e digitali. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Avalanche Studios e pubblicato da Square Enix torna sugli schermi dei giocatori con il canonico carico di sana ignoranza digitale, con esplosioni e svolazzi ben oltre il limite della fisica che la fanno prepotentemente da padroni, appannaggio esclusivo di un gameplay ...

Guida Just Cause 4 - come ottenere rinforzi e progredire rapidamente : L'esordio sulla scena videoludica di Just Cause 4 è stato senza ombra di dubbio interessante sotto il profilo dell'esplosività. come consuetudine, il nuovo capitolo della serie porta sugli schermi dei giocatori il giusto carico di ignoranza, con dinamiche che non rispettano in alcun modo fisica e verosimiglianza in quanto ad effetti scatenati. E per fortuna, oserei dire. Just Cause 4 è il degno nuovo esponente di una serie che fa della ...

'Just Cause 4' : l'azione estrema si sviluppa in un mondo aperto e unico : 'Just Cause 4' vede come eroe Rico Rodriguez, che questa volta deve indagare sul passato della propria famiglia, ora all'altro mondo, che stava lavorando su alcuni esperimenti del controllo del meteo ...

Just Cause 4 - la nostra opinione al riguardo : Se negli anni passati si puntava maggiormente sulla forma in questa ottava generazione, il trend sembra essere quello dei contenuti. In particolare in questo 2018 ormai quasi al termine gli scaffali videoludici hanno visto diversi esempi di questa nuova filosofia all’insegna dell’open world e delle ore da spendere per completare il titolo di turno al 100%. In questo senso Avalanche Studios aveva già in un certo senso anticipato i tempi con il ...

Just Cause 4 : Dove trovare l’Easter Egg di Take on Me : Se vi state cimentando in Just Cause 4, allora sarete lieti di sapere che anche questo nuovo capitolo è ricco di Easter Egg, come ogni open world che si rispetti. In attesa che giunga sul portale la nostra Recensione vogliamo condividere con voi Dove trovare l’Easter Egg di Take on Me. Dove trovare l’Ester Egg di Take on Me in Just Cause 4 Sul canale Youtube di Eggcellent è stato pubblicato un video che mostra ...

Just Cause 4 ha una fisica d'avanguardia - ma gira anche fluidamente? - analisi tecnica : Ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio del nuovo titolo di Avalanche, Just Cause 4, un gioco che sembra riuscire spingere ad un livello successivo quelli che sono i veri marchi di fabbrica della serie: l'open world e la fisica. Questo pone però una questione: qual è la situazione a livello delle prestazioni? Just Cause 3 è il nostro modello di riferimento per testare i limiti della CPU sulle console, mentre la versione PC era stata ...

Just Cause 4 : scoperto un easter egg dedicato a Getting Over It with Bennett Foddy : La serie di Just Cause è nota per i suoi bizzarri easter egg, basti pensare al martello di Thor presente nel terzo capitolo. Naturalmente anche Just Cause 4 non fa eccezione.Come riporta Polygon, all'interno del gioco è stato scoperto un riferimento al gioco Getting Over It with Bennett Foddy, per chi non lo conoscesse deve sapere che si tratta di un titolo che ha riscosso molto successo su Steam qualche tempo fa. In poche parole si tratta di ...

Just Cause 4 - recensione : Arrivata al suo quarto capitolo dopo più di dieci anni di attività, la serie Just Cause si è fatta un nome quasi esclusivamente grazie all'incredibile qualità dell'azione che Avalanche è riuscita ogni volta a mettere su schermo, tra esplosioni, sparatorie, pericolose acrobazie e sì, anche mucche che volano. Lo studio svedese ha dimostrato col tempo di essere il Michael Bay dell'industria dei videogiochi, una reputazione che non sembra ...