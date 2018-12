I 10 videogame più attesi del 2019

gqitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Per un anno che finisce ce n'è un altro che bussa alla porta, foriero di novità un po' in tutti gli ambiti. Uno che di certo non resterà a bocca asciutta è quello dei videogiochi, ormai industria milionaria motore delle innovazioni tecnologiche nel più ampio mare dell'intrattenimento. Se già il 2018 è stato un anno pieno di uscite di spessore, tra le quali ne abbiamo selezionate dieci da proporvi per le festività natalizie, ilsi prospetta altrettanto ricco e interessante anche solo sulla base di ciò che è già noto.Se si considera poi che è praticamente certo l'annuncio da parte di Microsoft e Sony della nuova Xbox e della nuova PlayStation, le cose potranno farsi ancora più intriganti alla luce di nuove strategie che tali major potrebbero adottare, superando magari persino l'attuale stato ...