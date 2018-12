Cambiamenti climatici | gli uragani Florence e Michael i disastri più costosi del 2018

Il Pil pagherà il conto dei Cambiamenti climatici Bombe d'acqua e siccità : l'agricoltura cerca soluzioni : View Larger Image Il Pil pagherà il conto dei cambiamenti climatici Bombe d'acqua e siccità: l'agricoltura cerca soluzioni LO STUDIO Peseta II del 2014 aveva stimato il totale i danni causati dal ...

“Il clima cambia - cambiamo anche noi” : il contest per sensibilizzare sui Cambiamenti climatici : Datameteo.com partner dell’8° Giornata della Meteorologia e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime promuovono un contest dal titolo “Il clima cambia, cambiamo anche noi” che riguarda che riguarda i territori del Parc national du Mercantour (FR), del Parc national des Ecrins (FR), del Parco Fluviale Gesso e Stura – Ente gestore Comune di Cuneo (IT), dell’APAM (IT) e dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”. Come e ...

I Cambiamenti climatici globali influenzano (anche) qualità e durata del sonno : Piaccia o no al Presidente degli Stati Uniti, i cambiamenti climatici globali esistono e la ricerca scientifica ne documenta sempre più le conseguenze. Anche quelle che non ci aspetteremmo immediatamente. Uno studio recentemente pubblicato ha passato in rassegna 1719 studi indipendenti e ha condotto alla selezione finale di 16 studi che - su un totale di 776.360 persone - hanno valutato come i cambiamenti climatici influenzino il ...

COP26 - Fico : “Sulla lotta ai Cambiamenti climatici Italia ed Europa siano in prima fila” : “Quest’anno l’albero di Natale della Camera dei deputati ha una storia particolare. Era la cima di un abete rosso, travolto dalla tempesta sull’altopiano di Asiago lo scorso ottobre, quando una straordinaria ondata di maltempo ha colpito il nostro Paese. In realtà però queste ondate straordinarie di maltempo sono sempre più frequenti, non possiamo ignorarlo o voltarci dall’altra parte. Serve agire innanzi tutto ...

Gli effetti dei Cambiamenti climatici sulla salute : E anche se in molti settori la transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2, principale responsabile dell'innalzamento delle temperature, è iniziata, i progressi registrati finora sono ...

Clima - obiettivo 30/50 : nasce il comitato per il contrasto e l’adattamento ai Cambiamenti climatici : nasce un “comitato Promotore per l’adattamento e il contrasto al cambiamento Climatico” denominato “Clima.obiettivo 30/50”, con l’obiettivo di sensibilizzare opinione pubblica e attori politici sulle urgenze dettate dagli effetti del cambiamento Climatico, e per “consentire alle future generazioni di godere della bellezza di territori, ambienti e risorse di cui noi abbiamo potuto godere appieno fino ad ...

Cambiamenti climatici - esperto : “Nessun Paese sta facendo abbastanza” : Secondo Hans Dachim Schellnhuber, fondatore del Potsdam Institute for Climate Impact Research e uno dei massimi esperti del tema, nessun Paese sta facendo abbastanza per combattere i Cambiamenti climatici: l’esperto mette in dubbio l’utilità della conferenza sul clima delle Nazioni Unite, la COP24 in corso a Katowice, in Polonia. “Il deficit è folle“, “quando incontro giovani, chiedo loro: vi stanno rubando il ...

Cop24 - dagli Usa alla Russia in 4 contro l’accordo finale : chiusura della conferenza sui Cambiamenti climatici verso il rinvio : A Cop24, la conferenza internazionale sul clima in corso a Katowice, in Polonia, qualche giorno fa sono arrivati anche i ministri per portare la negoziazione nella parte finale, ma il grande assente rimane l’accordo. Una situazione di stallo che farà probabilmente slittare la chiusura della conferenza di almeno un giorno e che di certo aggiunge preoccupazioni per gli esiti già traballanti della Cop24. Dalla conferenza dovranno uscire le linee ...

Riscaldamento globale - relazione del Texas : “I Cambiamenti climatici intensificheranno i disastri naturali - precipitazioni e uragani sempre più intensi” : In Texas, i disastri naturali della portata della distruzione dell’uragano Harvey dello scorso anno diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, avvisa una nuova relazione ordinata dal Governatore repubblicano Greg Abbott in uno stato in cui lo scetticismo sui cambiamenti climatici è molto profondo. Ma la relazione non menziona il Riscaldamento globale e nelle azioni urgenti che il Texas dovrebbe compiere per evitare che uragani ...

Cambiamenti climatici - Gallaudet (NOAA) : “Non aggiorno Trump da 2 anni” : Timothy Gallaudet, a capo della National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia governativa statunitense che monitora anche i Cambiamenti climatici, ha reso noto di non avere mai discusso della questione col presidente Trump, almeno negli ultimi due anni. “Io non ho aggiornato il presidente“, ha dichiarato durante una conferenza stampa a margine di un convegno, come riportato dall’agenzia Ap e da Bloomberg. Trump ha ...

Cambiamenti climatici - Greenpeace : il Ghiacciaio dei Forni “era uno dei più grandi in Italia - ma oggi praticamente non esiste più” : Greenpeace Italia ha diffuso oggi un breve documentario sul Ghiacciaio dei Forni (alta Valtellina, Lombardia) e su come stia scomparendo a causa dei Cambiamenti climatici. «Il Ghiacciaio dei Forni era uno dei più grandi ghiacciai Italiani, ma oggi praticamente non esiste più, è un malato quasi terminale», racconta Claudio Smiraglia, glaciologo dell’Università degli Studi di Milano, che da quarant’anni studia questo Ghiacciaio. «Nell’arco di poco ...

Eventi estremi - sono i Cambiamenti climatici a provocarli : Gli editori hanno chiesto a manager e pianificatori in vari settori della società di riflettere sull'uso della scienza e di prepararsi ai futuri rischi climatici, affinché gli scienziati del clima ...

Roma - mostra Greenpeace sui Cambiamenti climatici : L'unica soluzione secondo la scienza come conferma Luca Iacoboni, responsabile campagna Clima di Greenpeace Italia e' quella di abbandonare carbone, petrolio e gas e accelerare la transizione ...

Greenpeace sceglie foto di un brindisino per mostra sui Cambiamenti climatici : 'L'unica soluzione, secondo la scienza, è quella di abbandonare carbone, petrolio e gas, accelerare la transizione energetica verso un mondo totalmente rinnovabile, oltre che diminuire il consumo di ...