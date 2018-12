Calciomercato Genoa | si cercano rinforzi per Prandelli | ecco i nomi GALLERY ...

Calciomercato Lazio - Genoa su Lukaku e 2 giocatori a rischio addio a zero : Calciomercato Lazio – Il Calciomercato invernale sta per aprirsi ufficialmente. A partire dal prossimo 3 gennaio i club italiano potranno depositare in Lega Calcio i contratti dei giocatori che avranno acquistato, ma le società di Serie A stanno già lavorando per comprare rinforzi i propri organici. Tra queste c’è anche il Genoa. Secondo quanto riportato […] L'articolo Calciomercato Lazio, Genoa su Lukaku e 2 giocatori a rischio ...

Calciomercato Genoa - il dg Perinetti : 'Piatek e Kouamé non si muovono a gennaio' : Ad ammetterlo ai microfoni di Sky Sport è il direttore generale della società Giorgio Perinetti, che ha parlato così delle possibili operazioni in entrata e in uscita del club del presidente Preziosi:...

Calciomercato Napoli - contatti per Kouamé del Genoa : In conferenza stampa Carlo Ancelotti sembrava essere stato abbastanza chiaro: "A gennaio non ci saranno movimenti di mercato, la rosa mi soddisfa e l'arrivo di nuovi calciatori potrebbe creare solo ...

Il Calciomercato oggi – Innesto Genoa - le mosse delle altre squadre di A : Il calciomercato oggi – Il Genoa sta attraversando un momento molto difficile in campionato, la squadra di Prandelli è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma mentre nello scontro salvezza è arrivato solo un pareggio contro la Spal. Nel frattempo la dirigenza si muove per il mercato di gennaio, arriva il primo Innesto ed è un portiere. E’ fatta per l’estremo difensore della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato uno dei ...

Calciomercato - offerta del Genoa all'Empoli per Krunic : Rade Krunic il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Genoa. Un'idea che torna di moda per il centrocampo rossoblù, un reparto che in questa prima parte di stagione ha incontrato qualche ...

Calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

Calciomercato Genoa - ipotesi cessione per uno degli acquisti estivi : Avrebbe dovuto essere l’erede di Mattia Perin, ceduto in estate al Juventus, ma Federico Marchetti sta trovando poco spazio al Genoa dopo l’avvio di stagione da titolare. Già nelle ultime uscite della gestione Ballardini, l’ex Lazio aveva perso il posto in favore del giovane Radu a causa di qualche incertezza di troppo. Juric aveva continuato a puntare sul romeno e lo stesso sta facendo Prandelli. Marchetti è convinto ...

Calciomercato Genoa - nessun gioiello in uscita a gennaio : A pochi giorni dall’apertura del mercato di gennaio il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, è intervenuto a Sky Sport per smorzare le voci che vorrebbero i gioielli del Grifone via da Marassi. A cominciare da Kouamé: “La Roma sulle sue tracce? No, non ci sono trattative perché noi non abbiamo intenzione di metterci a trattare. Sui nostri talenti hanno messo gli occhi tante squadre visto che stanno facendo bene, ma ...

Il Calciomercato oggi – Genoa - l’annuncio del presidente Preziosi : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta attraversando un buon momento in campionato, Preziosi spera di svoltare la stagione dopo l’arrivo del tecnico Cesare Prandelli. Nel frattempo interessante intervista da parte del numero uno rossoblu al ‘Corriere dello Sport’: “Cassano? Sì. S’era messo a lustro per venire da noi, ma poi è entrato in un loop di scelte confuse, tipiche di un uomo nella parabola discendente. Quando stava bene, ...

Calciomercato - incontro Genoa-Roma : si discute di Kouamè : Calciomercato, la Roma si è interessata a Kouamè, attaccante del Genoa che fa gola a diversi club del nostro campionato e della Premier League Il Calciomercato entra nel vivo, in attesa dell’apertura della sessione invernale che avverrà solo a gennaio. Stamane, secondo quanto rivelato da Skysport, ci sarebbe stato un incontro a Trigoria tra il procuratore Michelangelo Minieri e la Roma per discutere del futuro dell’attaccante ...