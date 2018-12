Torino | a Natale record di trapianti di organi in 36 ore

Ronaldo e il Natale con i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino : Ronaldo SANTA Margherita – Per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vigilia di Natale tra i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita di Torino. I futuri coniugi Ronaldo hanno deciso in questo modo di regalare un sorriso a chi combatte una battaglia decisiva. Ad accompagnare il calciatore nella visita privata c’erano il […] L'articolo Ronaldo e il Natale con i ...

Vigilia di Natale di super caldo in tutt’Italia : +21°C a Palermo e Catania - +20°C a Torino e Bari - +18°C a Milano e Cuneo [DATI e FOTO] : 1/8 ...

Infortunio Sirigu - giornate di test per il portiere del Torino : il provino di Natale sarà decisivo : Infortunio Sirigu – Il Torino si avvicina all’impegno di mercoledì contro l’Empoli con il dubbio Sirigu. Il portiere, infortunatosi nel derby contro la Juventus, si allena ancora a parte e la sua presenza è tutt’altro che certa. Saranno decisivi i provini che l’ex Psg effettuerà nelle giornate di oggi e domani, anche se al momento Ichazo rimane in vantaggio per scendere in campo dall’inizio. In giornata ...

Droga per la movida di Natale a Torino : sequestrate 120 mila dosi : Fiumi di Droga sotto l’albero a Natale. I Carabinieri hanno “impedito” la festa arrestando un uomo di 65 anni. Il

Torino - festa di Natale pre derby. Cairo e Mazzarri : 'Juve avversario importante - ma vogliamo giocarcela' : Anche per la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo , il capocannoniere bianconero: "Un campione, il giocatore più forte al mondo, sarà un onore giocare contro di lui, ma si deciderà sul campo". Dove ...

Napoli - tagliano l’albero di Natale e lo portano via col moTorino : l’abete rubato dalla Galleria anche quest’anno : Per molti napoletani ormai è “Rubacchio“: l’albero di Natale in Galleria Umberto per l’ennesima volta, dopo i precedenti degli anni scorsi, è stato rubato durante la notte. anche stanotte sconosciuti lo hanno tagliato di netto, lasciando il vaso con un moncone di legno. L’immagine non ha lasciato indifferenti i passanti in Galleria Umberto che si sono detti avviliti per questa mancanza di senso civico. l’albero, per ...

A Torino maxi raduno di Babbi Natale per i bambini malati : “Siamo più di 20mila” : Successo per il raduno dei Babbi Natale, organizzato dalla Fondazione Forma per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. Oltre 20mila le presenze per raccogliere fondi necessari ad ammodernare i macchinari di risonanza magnetica. Il sindaco Appendino: "Questo evento prova che la città di Torino c'è e risponde sempre".Continua a leggere

Torino Il vero spirito natalizio nella cena di Natale della NIDA : ... la nostra casa che sarà presto un centro sportivo/culturale/artistico per bimbi e ragazzi disabili , un progetto unico al mondo dove chi verrà a fare sport con i suoi amici , divertendosi finanzierà ...

