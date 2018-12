Sci – Vitalini Speed Contest World Cup | la grande sfida fa tappa a Bormio

sportfair

: Una fantastica collaborazione Scuola sci Alpe di Siusi e VITALINI. Auguri a tutti gli allievi di questa scuola orig… - pietrovitalini1 : Una fantastica collaborazione Scuola sci Alpe di Siusi e VITALINI. Auguri a tutti gli allievi di questa scuola orig… - zazoomblog : Sci – 3Tre Vitalini Combi Race grande successo per la 3ª edizione: apripista d’eccezione Merighetti e Moelgg -… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Torna conentusiasmo ilCup, e questa volta fa, sulla pista Stelvio, in casa di PietroDopo il successo delCup in Val Gardena, la Fis e Markus Waldner sono entusiasti del Format creato per i Mini velocisti, e a, sul tratto finale della Stelvio come lo scorso anno, al termine della gara di Coppa del Mondo maschile, Cuccioli e Baby Valtellinesi e Lombardi si sfideranno a chi è il più veloce. Sulla Saslong i più veloci avevano fatto segnare la velocità massima di 90 km/h.“Sono molto contento che il FormatCup abbia avuto successo- spiega Pietro. Lo scopo delloè quello di avvicinare i più piccoli alla velocità, praticarla in sicurezza e senza paura. Voglio insegnare loro a domare gli sci in velocità, con la giusta posizione e con la ...