Pokémon Let' s Go Pikachu e Eevee | in patria vendute 88 039 copie in formato digitale

Super Smash Bros. fa un ottimo debutto in Giappone - superato Pokemon let's Go : Super Smash Bros. fa un ottimo debutto in terra nipponica, riporta VG247.Come possiamo vedere dalle classifiche infatti il celebre brawler Nintendo si è aggiudicato subito la vetta della classifica delle vendite, Superando anche Pokemon let's Go, il quale si era stabilito in cima da ben due settimane.I dati, pubblicati da Media Crate, si riferiscono alle vendite tra il 3 e il 9 dicembre, e sono riportati di seguito:Read more…

Masuda : "Pokemon : Let's Go non è uno spin-off : Pokemon: Let's Go non è uno spin off della saga. A sottolineare questo concetto è Masuda, e si tratta di una dichiarazione importante in quanto da molte parti, sopprattutto in rete, si è ricorso all'appellativo di spin-of per descrivere Pokemon: Let's Go, riporta Nintendoeverything.Il regista Junichi Masuda ha chiarito che non è questo il caso. Masuda ha dunque evidenziato come non si tratti di capitoli "secondari" della saga, bens^ di "giochi ...

Pokémon : Let's Go! Guida : dove trovare le forme Alola : Un altro metodo, che vi illustriamo ora, consiste nel trovare degli specifici allenatori all'interno del mondo e scambiare la versione Kanto con la controparte Alola.

Recensione Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee - operazione nostalgia canaglia : Un vero e proprio tuffo nel passato quello che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee consente di fare ai giocatori e ai fan più stagionati. I simpatici e coloratissimi mostriciattoli partoriti dalla mente di Satoshi Tajiri tornano ancora una volta sugli scaffali questa volta in un'edizione alquanto particolare, che gli permette di essere sostanzialmente ovunque. La natura ibrida di Nintendo Switch, che miscela sapientemente la portabilità ...

Pokémon Let’s Go Eevee & Pikachu : un ritorno all’infanzia con un titolo unico nel suo genere - tra ricordi e novità assolute : Pokémon Let’s Go è il primo capitolo della saga Pokémon giocabile sia sullo schermo della propria TV che fuori casa, grazie anche alle caratteristiche peculiari dell’ultima console di casa Nintendo, ed era molto atteso dai fan della storica saga che negli anni si sono dedicati a completare ogni precedente capitolo uscito per le sole console portatili dell’azienda del Sol Levante. Dopo averlo provato, possiamo dire che Pokémon Let’s ...

Pokèmon Let’s Go Pikachu e Eevee : Come catturare Mew two : Se state giocano a Pokèmon Let’s Go Pikachu o Eevee, avrete sicuramente incontrato e catturato numerosi Pokèmon durante le vostre lunghe passeggiate da una città all’altra. Quest’oggi vedremo Come catturare il leggendario Mew Two. Come catturare Mew Two in Pokèmon Let’s Go Pikachu e Eevee Partiamo prima di tutto da una premessa, non potete catturare il suddetto Pokèmon se non avete ...

Pokèmon Let’s Go : Come sbloccare il viaggio rapido : Se vi state cimentando in questi giorni a Pokèmon Let’s Go Pikachu o Let’s Go Eevee, vi tornerà sicuramente utile sapere Come sbloccare il viaggio rapido verso una qualsiasi delle città visitate tramite la tecnica del Solcanubi. Come sbloccare il viaggio rapido in Pokèmon Let’s Go Il mondo di Pokèmon Let’s Go è composto da varie città che è possibile visitare ...

Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee - un remake per fan vecchi e nuovi : Un nuovo capitolo dei Pokémon proprio non poteva mancare nella ricca e convincente libreria di Nintendo Switch, soprattutto a un anno e mezzo di distanza dal debutto della piattaforma ibrida della Casa di Kyoto. Da uno dei franchise più rappresentativi della Big N da un trentennio a questa parte ci si aspettava la stessa rivoluzione che ha caratterizzato i nuovi episodi di Legend of Zelda e Super Mario. Forse, nel futuro prossimo sarà davvero ...

Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee si mostrano in un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa : Un nuovo trailer di Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee mostra come il gioco è stato accolto dalla stampa, riporta Twinfinite.Nintendo e The Pokémon Company hanno infatti celebrato gli ottimi risultati in materia di critica con un trailer nel quale possiamo vedere i voti collezionati dai due nuovi giochi per Nintendo Switch, nonostante la community di appassionati si sia dimostrata scettica davanti ad un titolo non canonico della serie come ...

Nintendo Switch : grande crescita delle vendite in Giappone grazie a Pokemon Let's Go : Sappiamo già che Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! hanno venduto oltre 600.000 copie in Giappone e 3 milioni di unità in tutto il mondo nella prima settimana. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, anche le vendite hardware hanno subito una spinta considerevole. Secondo l'ultimo report di Media Create relativo alle vendite hardware e software Giapponesi, Nintendo Switch ha venduto oltre 200.000 unità la scorsa settimana in Giappone, una ...

Pokemon Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : vendute 3 milioni di copie in tutto il mondo nella prima settimana : Come segnala Gamingbolt, dopo un forte debutto nel Regno Unito e dopo aver venduto oltre 600.000 unità nei suoi primi tre giorni in Giappone, Pokemon Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! ha raggiunto 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Questo è stato rivelato dall'account Twitter giapponese ufficiale Pokemon. È stato inoltre osservato che si tratta del miglior lancio in assoluto per un titolo Switch.Indipendentemente da ciò, per un ...

Come catturare Meltan e trasferirlo in Pokémon Let’s Go : I giocatori di Pokémon GO possono finalmente catturare Meltan. Si tratta di un nuovo Pokémon misterioso di tipo Acciaio che si contraddistingue per una particolare forma a bullone. Dopo averlo catturato, è possibile trasferirlo in leggi di più...

Pokémon Let's Go Pikachu! e Evee! va a ruba in Giappone : vendute oltre 600 mila copie fisiche nei primi tre giorni : Come sottolineato ieri dall'analista NPD Mat Piscatella, potremmo aver sottovalutato il lancio di Pokemon: Let's Go Pikachu! e EEvee!, il nuovo titolo per Nintendo Switch che oltre a ricevere una discreta accoglienza dalla stampa specializzata sta letteralmente andando a ruba in Giappone.Come riporta Gematsu, nel paese del sol levante il gioco ha venduto nei suoi primi tre giorni dal lancio 664.198 copie fisiche. Questo numero include le vendite ...

Come fare lanci eccellenti in Pokémon Let’s Go : I nuovi giochi per Nintendo Switch del mondo dei Pokémon stanno ottenendo molto successo. Con Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Evee, l’azienda ha saputo conquistare vecchi e nuovi utenti. Il nuovo meccanismo di leggi di più...