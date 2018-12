"Lo amo - è il nerazzurro più forte di sempre" : Vittorio Feltri - confessione calcistica : Cristiano Doni, lo so per certo, non ha mai venduto partite ma ne ha vinte tante con merito, perché è stato il più grande calciatore dell' Atalanta di ogni tempo. Questa non è una mia opinione, bensì la fotografia della realtà. Il fatto che egli sia stato bistrattato nei tribunali e ingiustamente co

Mercato Inter - Karamoh : 'Tornerò in nerazzurro - non vogliono un Coutinho bis' : Ha le idee chiare Yann Karamoh, l'esterno di proprietà dell'Inter ma attualmente in prestito al club francese del Bordeaux. Il giocatore ha tutte le intenzioni infatti di tornare all'Inter, subito dopo l'esperienza in Francia. La decisione di accasarsi al Bordeaux è stata dettata dalla sua voglia di trovare continuità. Karamoh è un giocatore dalle alte qualità tecniche, e l'esperienza con un altro prestigioso club non potrà sicuramente che ...