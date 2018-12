Garcinia Cambogia Truffa | è vero o funziona per dimagrire?

Garcinia Cambogia in farmacia : dove si trova - controindicazioni e prezzo in capsule e pura : Una zucca in miniatura con un cuore d’agrume: la Garcinia Cambogia è uno dei frutti esotici provenienti dall’Asia sudorientale e dall’Africa centrale più richiesti oggi anche nel mondo occidentale. Dal gusto inconfondibile, ciò che rende speciale questo dono della natura è la presenza, assieme ad una componente di carboidrati, pectine e calcio, dell’acido idrossicitrico. Questo principio attivo contenuto in quantità che oscillano dal 10 % al 50 ...

Garcinia Cambogia : cos’è - effetti dimagranti e rischi : Alleata del benessere e della salute: la Garcinia Cambogia è una pianta ricca di proprietà, perfetta per dimagrire, ma con qualche controindicazione. Originaria dell’Indonesia, la Garcinia Cambogia è conosciuta soprattutto per le sue doti dimagranti. La polpa dei suoi frutti, e in particolare la buccia, sono perfetti per perdere peso in breve tempo, con risultati straordinari. Conosciuto come tamarindo del Malabar, questo frutto ha un ...