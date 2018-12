: Trump: grazie Riad per 'restauro' Siria - TelevideoRai101 : Trump: grazie Riad per 'restauro' Siria - Il_Paradroide : RT @MarleyBrandy: La Borsa americana non era mai scesa così violentemente. Neanche nel 2008. Questo dicembre 2018 resterà nella storia dei… - MarleyBrandy : La Borsa americana non era mai scesa così violentemente. Neanche nel 2008. Questo dicembre 2018 resterà nella stori… -

"L'Arabia Saudita si è detta d'accordo a spendere i fondi necessari per aiutare a ricostruire la. Non è bello quando un Paese molto ricco aiuta a ricostruire un Paese vicino invece di farlo fare agli Stati Uniti che sono a migliaia di chilometri di distanza?". Lo twitta il presidente Donald, ringraziandoè stato di recente criticato per la sua difesa dell' Arabia Saudita nel caso della morte del giornalista Jamal Khashoggi.(Di lunedì 24 dicembre 2018)