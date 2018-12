: Reggio Calabria, si introduce nel recinto delle tigri di un circo e le belve gli staccano a morsi un braccio ?… - RaiNews : Reggio Calabria, si introduce nel recinto delle tigri di un circo e le belve gli staccano a morsi un braccio ?… - NotizieIN : Supera recinto del circo,morso da tigre - Cyber_Feed : Breaking News #Supera recinto del circo,morso da tigre -

Unadeldi Lidia Togni ha azzannato un uomo che aveva deliberatamenteto un altoche delimita l'area riservata agli animali vicino alla stazione centrale di Reggio Calabria, dove si trova attualmente il famoso spettacolo della compagnia Togni L'uomo aggredito, di nazionalità georgiana, è statoal braccio: è ferito gravemente, ma non in pericolo di vita. Soccorso dai dipendenti delTogni è in ospedale. Sembra che l'uomo fosse in condizioni psico-fisiche alterate, forse da alcol o droga.(Di lunedì 24 dicembre 2018)