Sub italiana Anna Ruzzenenti morta in Messico | tv diffonde video e sostiene ipotesi

Anna Ruzzenenti - Sub italiana morta in Messico : suicidio?/ Ultime notizie - in un video il suo ultimo desiderio : Messico, giovane italiana morta a Playa del Carmen. Ultime notizie, ancora da chiarire cause del decesso: Anna Ruzzenenti potrebbe essersi suicidata.

Sub italiana morta in Messico - forse un suicidio : in un video la prova : CITTA' DEL Messico - Il mistero della morte in Messico dell'istruttrice sub italiana Anna Ruzzenenti, 27 anni originaria di Bardolino in provincia di Verona, starebbe diradandosi rafforzando l'ipotesi ...

Sub italiana morta in Messico - forse un suicidio : in un video la prova : L'emittente Canal 10 di Cancun diffonde un filmato del 19 dicembre che mostrerebbe il tentativo di Anna Ruzzenenti di togliersi la vita annegando. Salvata, avrebbe dovuto essere rimpatriata ma aveva chiesto di restare per poter vedere "ancora una volta le onde dei Caraibi"

Messico : Sub italiana - ipotesi suicidio : ANSA, - CITTA' DEL Messico, 24 DIC - Il mistero della morte in Messico dell'istruttrice sub italiana Anna Ruzzenenti, 27 anni originaria di Bardolino in provincia di Verona, starebbe diradandosi ...

