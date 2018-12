Serie A | il big match Inter-Napoli in esclusiva su Sky in 4K HDR

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Biglietti Frosinone-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Frosinone e Milan, in programma alle ore 12.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i ciociari, penultimi in classifica, ed i rossoneri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La formazione ciociara in casa ha totalizzato quattro punti in otto partite, frutto di quattro ...

Biglietti Juventus-Roma - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Allianz Stadium : Il Natale si avvicina e all’Allianz Stadium di Torino vi sarà un regalo gradito agli appassionati di calcio: l’eterna sfida tra Juventus e Roma, tra modi diversi di vivere il “Pallone”.Tutto questo però non conterà perché il 22 dicembre alle ore 20.30, nella partita valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si vuole scrivere una nuova storia e ognuno dei 22 uomini in campo vorrà ritagliarsi un ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : big match Pro Recco-Brescia - la BPM può approfittarne. C’è il derby di Sicilia : Senza dubbio sarà Pro Recco-Brescia il piatto forte dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: i liguri cercano l’aggancio dopo aver perso anche l’appello per la sconfitta a tavolino contro il Posillipo e sfidano i lombardi, imbattuti in Italia e sconfitti in Europa proprio dagli avversari di domani. Ne potrà approfittare la BPM (di scena in trasferta contro il Napoli) che recupererà punti nei confronti ...

Calciomercato Serie A - gli obiettivi delle big : le ultime : Calciomercato Serie A – Per i tifosi di alcune tra le squadre più importanti di Europa, fra poco, sarà il momento di sognare. Tanti i big sul mercato, tante le richieste di alcuni club europei per regalare ai tifosi i famosi “top player”. Neanche è iniziato il mercato e già tanti nomi sono stati accostati […] L'articolo Calciomercato Serie A, gli obiettivi delle big: le ultime proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Biglietti Milan-Fiorentina - Serie A 2018-2018 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Ultimo turno pre-natalizio per la Serie A 2018/19. Si scende in campo per il 16esimo turno di campionato, e il Milan ospita a San Siro la Fiorentina alle ore 15.00, prima del “rompete le righe” di Natale, ricordando che si tornerà a giocare il 26 dicembre per il turno di Santo Stefano. Per entrambe le compagini questo incontro rischia di diventare quanto mai importante, dopo diversi risultati poco soddisfacenti. I rossoneri, per ...

Serie A Sassuolo - Berardi : «Devo consacrarmi per meritare una big» : " Se mi avessero detto che a 24 anni ne avrei segnati quasi 70, di cui 50 in Serie A, avrei preso tutti per matti - confessa a Sky Sport - È una vittoria personale, che ha stupito anche me ". Di ...

Calciomercato Serie A - William Hill interpella gli italiani : tifosi scettici sui possibili colpi delle big : I tifosi sono scettici nei confronti delle indiscrezioni sugli imminenti acquisti dei club di Serie A e non credono ai grandi ritorni di fiamma La fine dell’anno si avvicina e per il mondo del calcio arriva il momento di tirare le somme della prima metà del campionato. Con la Serie A ormai a un passo dal giro di boa che porterà le formazioni a disputare i match di ritorno, è tempo per i club italiani di prepararsi al Calciomercato ...

Biglietti Sassuolo-Torino - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del Mapei Stadium : Dopo una sedicesima giornata spalmata addirittura su quattro giorni, il diciassettesimo turno della Serie A 2018-2019 si disputerà integralmente sabato 22 dicembre a partire dalle 12.30 sino all’incontro serale delle 20.30 tra Juventus e Roma. Una delle partite in programma alle ore 15.00 vedrà l’interessante sfida tra Sassuolo e Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con entrambe le compagini a caccia di tre punti fondamentali ...

Biglietti Udinese-Frosinone - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match della Dacia Arena : A Udine le temperature saranno basse in questo fine settimana, ma di certo non lo saranno alla Dacia Arena, dove sabato si sfideranno Udinese e Frosinone nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Per le due formazioni si tratta di un incontro cruciale, anche in considerazione della loro pessima situazione di classifica: l’Udinese è al 17° posto a quota 13 punti (tre vinte, quattro pari e nove ...