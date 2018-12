Recensione Just Cause 4 | Rico Rodriguez torna a seminare panico e distruzione

Recensione Just Cause 4 per PS4 Pro : Grazie a kochmedia, siamo riusciti a mettere le mani sopra al nuovo Just Cause 4, titolo che promette di essere il migliore della serie targata Avalanche Studios. Per i pochi che non lo conoscono, il gioco è un open world con protagonista l’agente Rico Rodriguez impegnato a combattere il dittatore di turno per liberare le popolazioni sottomesse. La buona serie non ha mai brillato per la trama profonda. Tutto gira attorno alla pura distruzione e ...

Just Cause 4 : Recensione - Trailer e Gameplay : Rico Rodriguez è tornato con il quarto capitolo della serie Just Cause, ed oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, anticipandovi che in questo periodo siamo in diretta su Twitch con la Serie Completa. Just Cause 4 Recensione Dopo il successo dei primi 2 capitoli e il deludente terzo episodio, Avalanche Studios ci riprova con Just Cause 4, proponendo uno scenario inedito seppur ...

Just Cause 4 - Recensione : Arrivata al suo quarto capitolo dopo più di dieci anni di attività, la serie Just Cause si è fatta un nome quasi esclusivamente grazie all'incredibile qualità dell'azione che Avalanche è riuscita ogni volta a mettere su schermo, tra esplosioni, sparatorie, pericolose acrobazie e sì, anche mucche che volano. Lo studio svedese ha dimostrato col tempo di essere il Michael Bay dell'industria dei videogiochi, una reputazione che non sembra ...

My Hero One's Justice - Recensione : Nel mondo di My Hero Academia, il manga a cui la produzione Bandai Namco si rifà, sfoggiare incredibili superpoteri è la norma, una consuetudine che ha trasformato il mondo in una sorta di gigantesco campo di battaglia in cui giornalmente si sfidano e si combattono Villain, criminali che usano le loro capacità sovrannaturali per perseguire scopi personali , e Hero, che al contrario si mettono al servizio della comunità, lottando anche e ...