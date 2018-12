L’Eredità | Insinna e pubblico increduli per la tremenda gaffe

“No!”. L’Eredità - Flavio Insinna zittisce la concorrente. Gelo in studio. Cosa è successo : L’Eredità, programma targato Rai e condotto da Flavio Insinna, regala sempre grandi emozioni. Il programma pre-serale di Rai Uno ‘L’Eredità’ è ancora una volta al centro dei riflettori. Il motivo? Nella scorsa puntata il conduttore è dovuto intervenire perché un concorrente in studio ha cercato di aiutare il suo sfidante. Sì, avete capito bene. Il quiz show di Rai Uno è ancora una volta al centro dei riflettori: questa volta però a causa di una ...

L’Eredità - ennesima esilarante gaffe di una concorrente : neanche Flavio Insinna trattiene le risate : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Spazzola per pulire il parabrezza” chiede Flavio Insinna a una concorrente. Per aiutarla, appare anche la lettera iniziale della parola da indovinare, la “L”. “Tergicristallo” risponde subito la concorrente. In ...

L’Eredità - la concorrente Laura piace a tutti - incluso Flavio Insinna : Alta eccitazione a L’Eredità. La concorrente che Flavio Insinna si ritrova davanti è molto carina e il conduttore non nasconde la sua “gioia” nel vederla. Nella puntata di lunedì 10 dicembre il pubblico ha potuto apprezzare la concorrente Laura di Sanremo. Capelli neri, occhi scuri, fascino: la classica bellezza mediterranea che si è fatta notare. Laura si è sfidata, nel primo duello, con Elena. Poi è passata alle sfide successive. Ma il gioco ...

L’Eredità - mossa a sorpresa di Flavio Insinna. Il pubblico protesta : Flavio Insinna sorprende tutti con un cambio radicale a L’Eredità. Nella puntata di mercoledì 5 dicembre il conduttore ha fatto fare un tuffo nel passato al pubblico… In che modo? Il gioco iniziale, quello del dominio musicale, quello in cui al titolo di una canzone viene proposto un numero di parole e il concorrente deve indovinare quella che si abbina al brano proposto, è stato cambiato con il gioco dell’abbinamento. Una mossa a sorpresa, ...

L’Eredità - la gaffe del concorrente con 5 lauree sciocca Insinna e pubblico : Ancora imbarazzo a L’Eredità. Da parte di Flavio Insinna, il padrone di casa che di fronte a certe risposte fatica a trattenere il suo stupore e da parte del pubblico a casa, che invece non riesce a non condividere sui social il suo sgomento. Lo abbiamo notato settimane e settimane fa, ormai, che certi concorrenti del quiz show di Raiuno sono decisamente un po’ fiacchi quest’anno in storia, geografia e cultura generale. Qualche esempio? ...

L’Eredità - Flavio Insinna deride un concorrente : gelo in studio : Non solo le gaffe dei concorrenti de L’Eredità, decisamente un po’ fiacchi quest’anno in storia, geografia e cultura generale. Ci si mette anche Flavio Insinna a far calare il gelo in studio e a far innervosire i telespettatori più social, che non perdono mai occasione di bersagliarlo. E così scoppia un ‘nuovo caso’ sul quiz show del preserale di Raiuno. Meritano comunque un cenno le ultimissime figuracce fatte di fronte a milioni di ...

L’Eredità : ecco chi sarebbe il sostituto di Flavio Insinna : Niente da fare, gran parte del pubblico de L’Eredità non è contento della conduzione affidata a Flavio Insinna. Quest’ultimo, infatti, da settembre è al timone del game show del preserale di Rai Uno. L’attore romano ha preso il posto del compiano Fabrizio Frizzi e anche di Carlo Conti. Nelle ultime ore, però, si è fatta sempre più insistente la voce che vedrebbe fuori Insinna che verrebbe sostituito da un altro presentatore. Di chi si tratta? ...

L’Eredità - Flavio Insinna fa la domanda alla concorrente - la risposta fa gelare il sangue : Sconcerto nella puntata de L’Eredità di martedì 30 ottobre 2018. Dopo il dramma del concorrente Paolo che è diventato campione il giorno del suo compleanno, ne è successa un’altra che ha lasciato il pubblico sgomento. Il povero Paolo, per chi avesse perso la puntata di lunedì 29, è diventato campione il giorno del suo compleanno ed era felicissimo e speranzoso di portarsi a casa il montepremi. Solo che, al gioco finale, non è riuscito a ...

L’Eredità - Flavio Insinna “rischia” il posto : ecco chi potrebbe sostituirlo. C’è già il nome : Un mese e qualche giorno per Flavio Insinna a L’Eredità eppure c’è già chi vorrebbe sostituirlo. Intanto, i concorrenti del programma di Raiuno continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la ...

L’Eredità - la gaffe della concorrente che imbarazza Flavio Insinna e il pubblico : A ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna i concorrenti continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in ...

Polemica alL’Eredità : ecco la domanda di Flavio Insinna su Cristiano Ronaldo : A L’Eredità spunta una domanda su Cristiano Ronaldo. Alla concorrente Flavio Insinna chiede: “Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire “no” a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?”. E la domanda crea più di qualche imbarazzo in studio. Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Kathryn Mayorga, d’altronde non sta vivendo dei momenti facili. E qualcuno sui social ha sottolineato la ...

L’Eredità - colpo di scena. Flavio Insinna lo annuncia in diretta : “Sono cose che succedono, che possono capitare, soprattutto in un gioco”, inizia così la puntata de L’eredità in cui un leggermente imbarazzato Flavio Insinna, annuncia che la campionessa in carica… non ci sarà. Già, perché nella puntata del quiz pre-serale di Rai 1 di giovedì 18 ottobre, la campionessa in carica ha annunciato il suo ritiro. Manuela Di Pede, infatti, ha abbandonato la sfida dei sette. L’annuncio lo ha dato lo stesso ...

L’Eredità - che figuraccia : doveva solo dire una parola. Flavio Insinna basito : Dopo una partenza un po’ tiepida, ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna ha recuperato in corsa e oggi c’è soddisfazione per gli ascolti del quiz show della fascia preserale di Raiuno che fu di Fabrizio Frizzi. Ma ultimamente non si fa che parlare di un altro argomento, sempre attinente al programma: le gaffe dei concorrenti. Non c’è settimana, per non dire giorno, che il conduttore e il pubblico (sia in studio che a ...