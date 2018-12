La letterina a Babbo Natale di Littizzetto | ' Niente regali a Toninelli | ha già avuto un

"Caro Babbo Natale - desidero un rene per mio fratello" : la letterina commuove gli USA : Ha scritto una letterina a Babbo Natale e l'ha lasciata ai grandi magazzini Lowe's Home Improvement di Franklin, North Carolina. Nessuno è riuscito ad identificarla, ma le parole che la ragazzina di nome Kaitlyn ha scritto hanno colpito al cuore gli americani. Il suo desiderio più grande, infatti, è che il fratello possa ricevere un rene per il trapianto: è questo che ha chiesto a Babbo Natale .A scovare la letterina ...

