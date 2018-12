Indonesia | oltre 280 morti “Sistema di allarme per gli tsunami non funziona dal 2012”

Tsunami in Indonesia : 281 morti - oltre mille feriti. Nessuna allerta prima del disastro : All'origine della sciagura l'onda provocata da frane sottomarine innescate dall'eruzione del vulcano Krakatoa. E si teme che i numeri delle vittime siano destinati ad aumentare. Centinaia gli edifici distrutti.Continua a leggere

Indonesia - tsunami dopo eruzione del Krakatoa : oltre 222 morti e 850 feriti : Un'onda alta fino a tre metri, arrivata inaspettatamente nel buio e senza nessun terremoto prima che la potesse far temere, ha devastato venerdì notte un tratto di costa occidentale...

