Forse nessun drone è volato sopra Gatwick

Nessuna traccia di Davide - il ragazzo caduto nell’Arno : “Il corpo Forse è già in mare” : Senza esito le ricerche di Davide Pellegrini, il giovane di ventuno anni caduto in Arno nella serata di mercoledì scorso. Il ragazzo era in compagnia del padre per una battuta di caccia di frodo quando è scomparso nel fiume. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Pisa: “L’ipotesi del trasporto in mare non è assolutamente da scartare”.Continua a leggere

X Factor - Lodo Guenzi in Forse : «Nessuno mi ha chiesto di restare - ma non so cosa direi». E silura Asia Argento… : Lodo Guenzi Dopo la finale di giovedì 13 dicembre, X Factor non avrà più Fedez e Manuel Agnelli in giuria. Il primo ha deciso di allontanarsi dalla tv, almeno per un po’, mentre il secondo considera il percorso nel talent show di Sky ormai finito. “E’ una scelta che rispetto e capisco”, dice a riguardo Lodo Guenzi. E cosa ne sarà, invece, proprio di lui, della novità di quest’anno, arrivato in corsa per sostituire ...

Fabrizio Corona : "Asia Argento? È stata lei ad andare in tv - nessuna l'ha obbligata. Forse la 'giostra' le piaceva" : La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento è finita. A far terminare la relazione sarebbe stato, a detta proprio di Asia, l'eccessivo clamore mediatico a cui lei stessa sarebbe stata sottoposta assieme al compagno. Per questo la Argento, in un post Instagram, annunciò la fine della love story con queste parole: "Scendo dalla giostra. Il gossip mi fa orrore, non esco di casa per essere fotografata". Corona ha commentato ...

Manovra - Salvini : “Nessun nuovo documento all’Ue. Quota 100? I soldi ci sono - Forse anche troppi” : “Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo italiano invierà alla Ue sulla Manovra: ci si aspetta una Manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno in Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la Manovra esista”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’Inaugurazione dell’anno accademico della scuola di Perfezionamento per le Forze di ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Riesco a fare allenamenti che Forse nessuno sopporterebbe’ : Una corsa al miglioramento e al perfezionamento senza pause e senza limiti. Così Chris Froome ha descritto i suoi allenamenti [VIDEO] e la sua ricerca della massima prestazione. Il campione britannico vive il Ciclismo in maniera totale, con un’abnegazione completa e una capacita' di sopportare ogni sacrificio degna di un fachiro. Froome ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua preparazione, una serie di allenamenti massacranti testimoniati ...