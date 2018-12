Caro Minniti | siamo veramente più sicuri e più liberi?

huffingtonpost

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Sicurezza e libertà è la parola d'ordine di un uomo che ha fatto un pezzo della nostra storia recente e il titolo di un libro, il saggio dell'ex-ministro dell'Interno Marcosulla sua esperienza, su quanto ha fatto nell'interesse di noi tutti perché quelle due parole venissero preservate e rispettate.Lo presentano in una libreria di Arezzo, lo stessoe il suo braccio destro Mario Morcone – prefetto ed ex-capo di gabinetto - accompagnati da Sergio Rossi de la Nazione. La stanza dove è stata organizzata la presentazione è piuttosto piena. Fuori fa freddo e pioviggina. Non si sta male qui al caldo, in un luogo raccolto. Anche se dopo un po' non ne sarò più così sicuro.L'ex-ministro si prende subito la scena, affabula le signore fresche di messa in piega, fa battute e lancia frecciatine al suo successore. ...