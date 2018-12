Caffè | 7 miti da sfatare

vanityfair

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Preso subito dopo pranzo fa digerire meglio. FalsoUn consumo eccessivo dipredispone all’insorgenza dell’osteoporosi. VeroBevuto senza zucchero o dolcificanti fa male all’intestino. Vero e falso.Un consumo esagerato difa male alla pelle. VeroIlfa aumentare la pressione e fa male al cuore. Vero e falsoQuello al ginseng è più calorico. VeroIlrende nervosi. Vero e falsoAl bar, a casa o in ufficio gli italiani non riescono a rinunciare al. Ben il 95% lo consuma abitualmente, spendendo circa 259,40 euro all’anno. L’espresso rimane quello maggiormente preferito: se ne consumano in media 1 o 2 tazzine al giorno. L’epresso lo scelgono ben il 93% dei consumatori, mentre il restante 7% opta per altre tipologie dicome quello americano o d’orzo. Lo rilevano i dati di Coffee Monitor 2018 dell’Osservatorio Social Monitoring di Nomisma sviluppato in ...