Buon Natale!

(Di lunedì 24 dicembre 2018)embedhttps://youtu.be/VCg8FgXD6R0/embedLa magia del Natale ha da sempre canzoni piene di dolcezza che ti avvolgono. Nella storia della musica forse il primo fu Bing Crosby con “White Christmas”, seguito da vari crooner, con Frank Sinatra in testa. Le canzoni più famose sono “Silent night” e “Jingle bells”, a cui nel 1957 Bobby Helms diede ritmo creando quella “Jingle bells rock” che di recente ha cantato anche Billy Idol. L’arrivo di Babbo Natale è stato cantato in “Santa Claus is coming to town” anche da Laura Pausini. La religiosità del gospel è in “Oh happy day”, mentre nelle chiese italiane si canta “Tu scendi dalle stelle”.Per tanti anni ci si è limitati a interpretare classici del passato. Poi nel 1970 José Feliciano ha composto “Feliz Navidad”, che ha spopolato tra i latino americani. Gli Wham sono diventati famosi anche grazie alla loro “Last Christmas”. ...