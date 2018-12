Avete giocato Fallout 76 quest' anno? Bethesda vi regala Fallout Classic Collection per PC

Year in Review : ecco come scoprire quanto Avete giocato durante il 2018 alla vostra Xbox : Ormai il 2018 si avvia verso la fine e Microsoft ha pensato a tal proposito di organizzare una divertente e piacevole iniziativa chiamata Year in Review. Questa vi permette di conoscere con esattezza il numero di ore che avete trascorso giocando alla vostra console Xbox One durante il corso dell’anno e alcune statistiche che potreste trovare davvero molto interessanti come, ad esempio, il titolo più giocato e il confronto dei vostri ...