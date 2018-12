Abbandona il cane in strada | lo straziante inseguimento dell’auto da parte del cucciolo

Livigno - bimbo di 5 anni Abbandonato tra escrementi di cane : allontanato dai genitori : Un bambino di 5 anni è stato sottratto ai genitori italiani, entrambi occupati in un importante negozio di Livigno (Sondrio), perché facevano vivere il piccolo in mezzo all’urina, ai peli e agli escrementi di numerosi cani di grossa taglia. Un appartamento vicino a diversi chalet e villette in legno e sasso extralusso della località extradoganale, che conta oltre 4mila residenti. Sono stati i carabinieri forestali della caserma di Bormio ...