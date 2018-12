Risoluzione per inadempimento del contratto di appalto con opera non ultimata

Disservizi per alcuni clienti TIM - ma il problema è in fase di Risoluzione : alcuni utenti TIM stanno incontrando problemi con le chiamate e la navigazione, ma l'operatore conferma che il problema è in fase di risoluzione. L'articolo Disservizi per alcuni clienti TIM, ma il problema è in fase di risoluzione proviene da TuttoAndroid.

Nazioni Unite adottano Risoluzione russa per combattere la criminalità informatica - : L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato ieri la risoluzione "Contrastare l'uso della tecnologia informatica per scopi criminali", una proposta della Russia. "All'inizio di novembre, è ...

Regeni - ora anche Parlamento Ue vuole rompere i rapporti con l’Egitto : M5S presenta Risoluzione : Gli europarlamentari del M5S vogliono dare anche a livello europeo un segnale forte all'Egitto, sulla scia della decisione del Parlamento italiano: "Abbiamo presentato al Parlamento europeo una risoluzione in cui chiediamo che il Parlamento europeo interrompa le proprie relazioni diplomatiche con la controparte egiziana. A tre anni dall’omicidio Regeni le autorità egiziane rifiutano di cooperare con quelle italiane e non è stata ancora fatta ...

Cibi made in Italy - la Risoluzione Onu per etichette e tasse sugli alimenti insalubri : “Affosserebbe 85% nostri prodotti Dop” : “La risoluzione dell’Onu con bollini allarmistici o tasse per dissuadere il consumo di certi alimenti rischia di affossare quasi l’85% in valore del made in Italy a denominazione di origine (Dop)”. A lanciare l’allarme è la Coldiretti, ricordando che si tratta proprio di quegli stessi prodotti che l’Unione europea e le stesse istituzioni internazionali dovrebbero invece tutelare. Al centro delle accuse una risoluzione firmata dai sette Paesi ...

La commissione parlamentare per gli Affari esteri del parlamento del Belgio ha votato una Risoluzione a favore della ratifica del Global Compact : La commissione parlamentare per gli Affari esteri del parlamento del Belgio ha votato una risoluzione a favore della ratifica del Global Compact for Migration, il documento dell’ONU sull’immigrazione che verrà discusso e sottoscritto durante un summit in programma in Marocco la

Mediaset chiede Risoluzione del contratto Premium per inadempienza Vivendi : È stata rinviata al 12 marzo prossimo l'udienza civile che vede contrapposti Mediaset e Fininvest da un lato contro Vivendi. Il giudice di Milano Daniela Marconi, che ha sostituto il collega Vincenzo Perozziello, andato in pensione quest'estate, ha concesso - al termine di un'udienza durata circa un'ora - nuovi termini per consentire alle difese la consegna di eventuali precisazioni, ossia memorie e documenti, alle istanze ...

Prescrizione azione di Risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere : Cassazione del 3.10.2018 n. 24131 L'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere a carico del donatario, può essere proposta solo dal momento in cui si verifica l'inadempimento (purché questo non sia imputabile all'obbligato), la Prescrizione dell'azione di risoluzione decorrente dal momento in cui ha luogo l'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione.Continua a leggere

NBA – Comunicato ufficiale dei Rockets : Carmelo Anthony verso l’addio - si cerca l’accordo per la Risoluzione : Gli Houston Rockets escono finalmente allo scoperto: la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la risoluzione del contratto La situazione era alquanto prevedibile, viste le numerose assenze ‘per malattia’ degli ultimi match. Mancava solo l’ufficialità che i Rockets hanno dato nelle ultime ore: tramite un Comunicato ufficiale, la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la ...

Neofascismo - il Parlamento Ue approva Risoluzione per mettere al bando i gruppi estremisti. Citata anche Casapound : Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a mettere al bando i gruppi neofascisti e neonazisti, citando anche Casapound. L’atto dell’assemblea di Bruxelles, che non ha valore vincolante, è stato approvato con 355 voti favorevoli, 90 contrari e 39 astensioni. Nel testo si ricordano gli omicidi e le violenze compiute dai militanti di estrema destra negli Stati dell’Unione: l’attacco ...

Lombardia : martedì in consiglio Risoluzione per sicurezza infrastrutture : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Torna a riunirsi martedì 23 ottobre il consiglio regionale della Lombardia convocato dal presidente Alessandro Fermi dalle ore 10 alle ore 18. In apertura dei lavori saranno discussi la proposta di atto amministrativo e il relativo progetto di legge per la fusione del C

In via di Risoluzione un altro problema per Asus ZenFone 3 : attenzione agli screenshot : Ci sono diverse novità che dobbiamo prendere in considerazione in questo periodo per quanto riguarda l'Asus ZenFone 3. Lo smartphone Android, nonostante sia giunto sul mercato italiano più di due anni fa, continua ad essere particolarmente popolare in Italia e l'attenzione del pubblico a quanto pare non è focalizzata sulla sola e storica questione relativa alla messa a fuoco della fotocamera (per la quale vi avevo parlato pochi giorni fa di ...