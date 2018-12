Manovra | cresce la protesta Pd e sindacati pronti alla piazza

Carlo Cottarelli : 'Con questa Manovra l'Italia non cresce' : Dopo l'accordo tra l'Italia e l'Europa Carlo Cottarelli parla della manovra a "Stasera Italia" : "È positivo, perché lo spread sta scendendo, ma non credo che possa risolvere tutti i problemi". L'...

Cottarelli : 'Con la Manovra l'Italia non cresce - si agisce sui sintomi e non sui problemi' : Intervistato da Radio Radicale, l'economista Carlo Cottarelli ha espresso il suo parere sui contenuti previsti nella legge di bilancio sottoscritta dal governo M5S-Lega. Secondo la Commissione Europea, le misure previste nella finanziaria non sarebbero propriamente ottimali, ma alla fine, nella giornata di ieri, l'organismo ha comunque deciso di sospendere la procedura d'infrazione per deficit eccessivo ai danni del nostro Paese. A proposito ...

Manovra - verso il via libera Ue. Ma cresce il costo delle salvaguardie : Intesa a livello tecnico. Quattro miliardi in meno a reddito di cittadinanza e quota 100. E se i conti non tornano aumento dell'Iva e garanzie sulle pensioni

Manovra - l’economista : “Per tornare a crescere serve un New deal : spostare 16 miliardi in investimenti sulle piccole opere” : “Il governo sposti tutte le risorse della legge di Bilancio sugli investimenti. Non vuol fare le grandi opere? Si concentri su quelle piccole: metta a posto le scuole e le strade, adegui alle norme antisismiche tutti gli edifici pubblici, rifaccia le carceri per dare spazi consoni ai detenuti. Così si crea lavoro e diventa molto più facile trattare con l’Europa sul deficit. In parallelo riduca le stazioni appaltanti a un centinaio e per ...

Manovra - Salvini a Ue : “Non è un pacchetto chiuso. Serve un’Italia che cresce - non i ricatti” : “Non credo che a Bruxelles si preoccupino dello zero virgola: all’Europa Serve un’Italia che cresce. E penso che sanzioni e ricatti non servano né agli italiani né all’Ue”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine del Forum associazioni familiari interpellato in vista della cena Conte-Juncker. “La Manovra – ha aggiunto – non è un pacchetto chiuso, ma non ci possono ...

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Bilancio - leghisti scettici. Per il 42% la Manovra non farà crescere il Pil : Alla domanda 'La manovra del Governo farà crescere l'economia del Paese?', il 50% degli elettori M5S ha risposto di sì, mentre il 37% ha risposto di no. E fin qui nulla di strano. Il problema, per ...

Economia : Cottarelli su 'La Stampa' - la Manovra dimentica le riforme per far crescere il paese : Roma, 13 nov 09:23 - , Agenzia Nova, - Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano ed ex commissario alla spending review, Carlo... , Res,

La Manovra dimentica le riforme che possono far crescere il paese : Temo che buona parte dell’opinione pubblica interpreti lo scontro sulla nostra legge di bilancio, in atto tra governo italiano e Commissione Europea, in termini un po’ troppo semplificati: il governo italiano vorrebbe una legge di bilancio orientata alla crescita, mentre la Commissione vorrebbe una legge di bilancio orientata alla riduzione del deb...

Manovra - Padoan : per crescere contano investimenti ma Governo... : Roma, 5 nov., askanews, - Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'economia, critica il suo successore al dicastero di via XX settembre per aver cambiato linea rispetto alle strategie di crescita del Paese, alimentando il deficit e scoraggiando gli investimenti, che ...

Luigi Di Maio : 'Con la Manovra del popolo tornerà a crescere il Pil ma anche la felicità dei cittadini' : 'felicità, un bicchiere di vino e un panino è la felicità' cantava Al Bano Carrisi in coppia con Romina Power in una hit campione di incassi degli anni '80. E forse, parlando oggi a margine dell'...

Manovra : Siri - se paese non cresce nessuna prospettiva riduzione debito : Roma, 24 ott. , AdnKronos, 'Se il paese non cresce non c'è nessuna prospettiva di poter ridurre il debito. I nostri colleghi e amici europei devono capire questo'. Così a Sky TG24 Economia il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri, commentando la reazione della Commissione europea alla Manovra. 'Stiamo facendo spiega una Manovra con ...

Tria - la lettera alla Commissione Ue : 'Manovra non cambia - prima crescere per poter risanare' : Confermato il deficit del 2,4% per il 2019, pur 'consapevoli di non essere conformi alle regole'. Domani la decisione europea -