Fanno esplodere di notte il bancomat e poi fuggono con il bottino

Vimercate : Fanno esplodere il bancomat di via Cremagnani e scappano con il bottino : Intorno alle 2 di sabato 17 novembre il bancomat di via Cremagnani è stato fatto esplodere: ladri in fuga con il bottino. Nel 2017 la sequenza di esplosioni a Vimercate e Arcore. Hanno messo l'...