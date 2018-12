Alla consegna dei diplomi una borsa di studio da 100 e lode

Bologna. Migrante trova portafoglio con 180 euro e lo consegna Alla Polizia Locale : Un giovane richiedente asilo ha trovato a terra un portafoglio con dentro documenti, carta di credito ricaricabile e 180 euro

Manovra : associazioni tassisti - Governo consegna categoria Alla piazza : Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi è molto duro: "Nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, la Lega, con questa Finanziaria ha di fatto venduto il mondo Taxi a Uber. ...

Il Papa ai preti pedofili : «Lupi atroci consegnatevi Alla giustizia» : Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!', Mt 18,6-7,'.

Il Papa ai pedofili : "Convertitevi e consegnatevi Alla giustizia" : Il pontefice ha anche ringraziato "i media che hanno aiutato a smascherare i lupi". Il discorso alla Curia romana durante lo scambio di auguri natalizi

Brasile - 506 denunce per abusi : il medium Joao de Deus si consegna Alla polizia : La fama di Joao Teixeira de Faria, nome d'arte Joao de Deus, inizia molto tempo fa. Cresciuto in una piccola cittadina nello Stato di Goias, dice di avere visioni dall'età di 9 anni e a 16 avrebbe curato il suo primo 'paziente'. Da allora non ha mai cessato di praticare sedute 'curative' su centinaia di persone che presentavano malesseri più o meno gravi di vario tipo: infermità, tumori, traumi fisici e mentali, attirando da tutto il Paese ...

La Pro Loco di Castelletto d'Orba consegna 5.000 ' Alla Fondazione Uspidalet per 'Senti il mio cuoricino' : Anche in questi ultimi giorni dell'anno continuano ad arrivare alla Fondazione Uspidalet Onlus contributi a sostegno del progetto " Senti il mio cuoricino ", per l'acquisto di un eco-cardiografo per ...

Antonio Megalizzi morto - Alla famiglia sarà consegnato il suo tesserino da giornalista : Il presidente dell'Odg del Trentino Alto Adige, Mauro Keller, ha annunciato che consegnerà alla famiglia di Antonio Megalizzi, vittima italiana dell’attentato di Strasburgo, il tesserino di iscrizione all'Ordine del giovane reporter, che nei prossimi mesi avrebbe completato la pratica per l'ingresso nell'elenco dei pubblicisti.Continua a leggere

Amazon garantisce la consegna degli ordini fino Alla mezzanotte del 24 dicembre : Amazon ci ricorda quali sono i prodotti più desiderati del Natale 2018 e conferma le date per avere tutti i regali in tempo, evitando brutte figure. L'articolo Amazon garantisce la consegna degli ordini fino alla mezzanotte del 24 dicembre proviene da TuttoAndroid.

Barbara D'Urso fuorionda osé : le veline le palpano il seno Alla consegna del tapiro : Barbara D'Urso si rende come sempre protagonista di molti scoop. Proprio nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5, la donna ha dato spettacolo durante un fuorionda molto particolare e piccante. Le veline di Striscia la notizia hanno, improvvisamente, fatto "irruzione" nello studio Mediaset per consegnarle alla presentatrice un tapiro social. Le due ragazze, però. hanno approfittato del momento goliardico per palpare il seno e il ...

FIA Prize Gala – Un premio anche per Niki Lauda - Wolff Alla consegna : “assieme a lui i trionfi degli ultimi anni” : Niki Lauda, nonostante la sua assenza ai FIA Prize Gala, riceve un premio: il riconoscimento ritirato da Toto Wolff Ai FIA Prize Gala, tenutosi ieri a San Pietroburgo, non c’era Niki Lauda. Il presidente non esecutivo della Mercedes, ancora convalescente a causa di un trapianto di polmone, non ha potuto ritirare il premio attribuito a lui ed a Toto Wolff. Il team principal della scuderia tedesca, al contrario, ha presenziato sul ...

Tapiro social per Wanda Nara : le veline di Striscia e la consegna (speciale) Alla moglie di Icardi : Le veline e il primo Tapiro social a Wanda Nara: l'inedita consegna di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva alla moglie di...

Tapiro social per Wanda Nara - le Veline di Striscia La Notizia e la consegna (speciale) Alla moglie di Icardi : Le Veline consegnano il primo Tapiro social a Wanda Nara: l’inedita consegna di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva alla moglie di Mauro Icardi Di solito si parla di ‘consegna del Tapiro d’Oro’, ma questa sera per la prima volta non sarà Valerio Staffelli a comparire a Striscia La Notizia nelle vesti di Tapiroforo, bensì le due Veline. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva consegneranno a Wanda Nara il Tapiro social. ...

Pallone d’Oro 2018 – Modric Alla cerimonia di consegna con tutta la famiglia : il tappeto rosso del croato [GALLERY] : Luka Modric si presenta alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2018 con tutta la famiglia: la splendida moglie ed i tre figli accanto al campione croato Luka Modric, indossando uno splendido smoking nero (proprio come il figlio maschio), si presenta sul red carpet della cerimonia della consegna del Pallone d’Oro 2018. Il centrocampista croato, che secondo tutti i pronostici è il favorito alla vittoria dell’ambito ...

Vicenza - 700 chili di cocaina consegnati Alla ditta sbagliata : “Scambio di container per errore” : Sono stati sequestrati 700 chili di cocaina, per un valore di decine di milioni di euro, in un container destinato a una ditta del vicentino. A fare la scoperta è stato il titolare, estraneo ai fatti, che ha allertato le forze dell'ordine: "Forse un errore nella spedizione".Continua a leggere