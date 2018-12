MotoGp – Concentrazione alta e via a tutta velocità | Valentino Rossi regala uno

sportfair

(Di sabato 22 dicembre 2018)ed il primo stage del Monza Rally Show 2018: il Dottore pubblica sui social un appassionante video della gara brianzola La stagione dei motori è finita ormai da un po’: F1 ehannoto puro spettacolo nel 2018, ma anche dopo la conclusione dei Mondiali c’è stato da divertirsi con le imprese di. Il Dottore, infatti, ha appassionato tutti i suoi fan prima con la 100 km dei campioni al suo Ranch di Tavullia, dove ha trionfato sia nell’Americana del sabato, sia nella sfida di domenica in coppia con Morbidelli. Qualche giorno doposi è reso protagonista anche al Monza Rally Show, da lui vinto per la settima volta in carriera.Il nove volte campione del mondo si sta godendo adesso un po’ di meritato relax, probabilmente in un luogo al caldo in compagnia della sua bella Francesca Sofia Novello, ma appare ...