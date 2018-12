Salute | col solstizio d’inverno arriva la notte delle cicogne | più chance di gravidanza

Salute - al cuore del diabete : screening cardiovascolare in 50 piazze italiane : Rispetto a una persona sana, chi ha il diabete ha un rischio di morte doppio e quadruplo di infarto o ictus, ma ben 1 paziente su 4 sottovaluta questa probabilità. Per informare e sensibilizzare le persone con diabete sulla gestione della malattia per ridurre le complicanze ad essa correlate, come le malattie cardiovascolari, nasce la campagna nazionale “Al cuore del diabete”, realizzata con il patrocinio di Sid (Società italiana di ...

Cozze contaminate da ‘vibrione del colera’ : il ministero della Salute revoca l’allarme : Il ministero della Salute ha revocato oggi l’allarme sulle Cozze Nieddittas. Inoltre, le analisi dell’ASL Oristano e dell’Istituto Zooprofilattico dell’Università di Sassari certificano l’assenza di qualsiasi contaminazione nei vivai del Golfo di Oristano. Un risultato importante, che certifica quello che si sapeva già: le Cozze Nieddittas sono sane e sicure. E per rassicurare ancora di più i consumatori sulla qualità e sicurezza delle sue ...

Salute - smartphone sotto l’albero? Per lo psicologo bisogna dire di no : Caro Babbo Natale… mi porti un cellulare? Se in passato l’attenzione dei piccoli era rivolta ai giocattoli e giochi di società, “è ormai consuetudine chiedere di ricevere doni tecnologici, sin da piccoli. Babbo Natale potrà rischiare di disattendere le loro aspettative? A parer mio – spiega lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia – è assolutamente normale per le generazioni di oggi richiedere tra i regali natalizi ...

Cioccolato - tè e olio di oliva nella dieta : fanno bene alla Salute : Cioccolato, tè e olio di oliva sono alcuni alimenti che non devono mai mancare nelle giuste proporzioni in una dieta. Lo studio su American Chemical

Salute - freddo ‘killer’ per il cuore : +34% pericolo di infarto per chi è a rischio : Il freddo può essere un nemico temibile per il cuore sopratutto per i pazienti a rischio che fanno attività all’aperto, anche il semplice lavoro di spalare la neve. “L’associazione fra fatica e temperature polari, infatti, può essere un vero nemico per il cuore e aumentare fino al 34% il pericolo di un infarto. Mentre l’aumento di 8 gradi della temperatura riduce infatti il rischio d’infarto del 3%. Meglio poi proteggersi ...

Mense scolastiche - le linee guida del Ministero della Salute : dal menu all'igiene - : Approvate nel 2010, stabiliscono le regole per scuole, comuni e fornitori di servizi. Dalle caratteristiche nutrizionali alla preparazione degli addetti: le indicazioni toccano diversi temi

Irregolare una mensa scolastica su tre - il ministro della Salute Grillo : 'Un film dell'orrore' : Una mensa scolastica su 3 presenta delle irregolarità e su 224 mense ispezionate sul territorio nazionale 7 sono state chiuse per la grave situazione igienico-strutturale rilevata. Sono questi i primi ...

Cozze richiamate dal ministero della Salute perché contaminate dal vibrione del colera : Le Cozze e i mitili Niedditas raccolte nel Golfo di Oristano sono state richiamate dal ministero della Salute in seguito all'isolamento del Vibrio Cholerae, potenzialmente enteropatogeno. Il provvedimento riguarda le confezioni in rete da 1 chilo datate 11 novembre 2018: "Non consumatele".Continua a leggere

Cozze contaminate da ‘vibrione del colera’ - il ministero della Salute : “Non consumare” [MARCHIO E PROVENIENZA] : Il ministero della Salute ha pubblicato pochi minuti fa un avviso di richiamo alimentare riferito ad un lotto di Cozze che provengono da Arborea (nome produttore: CPA Arborea) e sono marchiate Nieddittas – Cozze raccolte nel Golfo di Oristano. Sede dello stabilimento Loc. Corrumannu – Strada 17 Ovest – Arborea (OR); lotto di produzione NS-183778-17 confezionate il 17/11/2018 in confezioni in rete da 1 kg. Il motivo del richiamo ...

Salute : grave alcolismo per James Bond - la “diagnosi” in uno studio : La sua passione per il “Vodka Martini agitato, non mescolato“, è costata cara all’agente segreto più famoso del Regno Unito: secondo un team di ricercatori australiani, infatti, James Bond avrebbe un grave problema di alcolismo. Tanto che l’M16 dovrebbe offrire a 007 un’assistenza medica. I ricercatori dell’University of Otago, in Nuova Zelanda, hanno calcolato che l’agente doppio zero ha consumato ben ...

Salame morbido ritirato dal commercio pericoloso per la Salute : l’allarme del Ministero : Si tratta del Salame morbido a marchio Rovetano, il cui stabilimento si trova a Monte San Martino, in provincia di Macerata. Il consiglio è di non consumarlo e riportarlo presso il punto vendita di acquisto, dove verrà effettuato il cambio.Continua a leggere

Salute - la molecola DRP1 nuovo alleato nella lotta ai tumori : Roma, 11 dic., askanews, - Ogni tumore è generalmente riconosciuto da un sistema immunitario correttamente funzionante come un 'intruso' per l'organismo, tanto quanto un qualsiasi agente patogeno. In ...

La Salute della Terra e dei suoi abitanti è in pericolo : Terremoti, tempeste, uragani, piogge, alluvioni, tornadi... la Terra soffre e ce lo sta dicendo in ogni modo. A tutti coloro che potrebbero argomentare che questi fenomeni ci siano sempre stati, si può rispondere che è vero. Fenomeni meteorologici di questo tipo sono sempre esistiti, ma è cambiata la frequenza (e la violenza) con la quale essi si presentano. Tutto ciò è il segnale inquietante del fatto che la ...

Salute - Censis : accessori e giochi pericolosi - sequestrati 125 milioni di prodotti : Sempre più prodotti a rischio in circolazione, soprattutto per i bambini. Nel 2017 gli articoli non sicuri sequestrati da Agenzia delle dogane e Guardia di finanza sono stati quasi 125 milioni in 3.976 operazioni, in crescita costante nell’ultimo decennio (+1.215,8%), in cui complessivamente sono stati condotti 28.377 sequestri e confiscati 915 milioni di articoli che avrebbero messo a rischio la Salute dei consumatori. Questa la fotografia ...