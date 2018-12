caffeinamagazine

: Marianna, 26 anni, malata. La sua vita sembra segnata, ma attenti al gesto del padre - italianaradio1 : Marianna, 26 anni, malata. La sua vita sembra segnata, ma attenti al gesto del padre - Noovyis : Un nuovo post (Marianna, 26 anni, malata. La sua vita sembra segnata, ma attenti al gesto del padre) è stato pubbli… - alessio_saviane : RT @Coord_Precari: Dopo anni di lotta anche ai 402 @Coord_Precari #comma1 #prioritari #Art20 #decreto Marianna Madia stanno arrivando da CR… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Una storia che tocca il cuore e che arriva nel periodo dell’anno. È quello diMaione, una ragazza di 26al rene. Insufficienza renale cronaca era stata la diagnosi dei medici. Una situazione invalidante al punto da costringerla a ridisegnare la sua. Perla malattia è stata sotto controllo poi la scorsa estata il rene ha iniziato a cedere e la stradavaverso il letto della dialisi salvo un trapianto. Ma la possibilità di trovare un organo compatibile e disponibile, quando ad attenderlo vi è una lunga lista di pazienti, non è assolutamente facile.Luigi, 56della ragazza, si informa e scopre che è possibile realizzare un trapianto di rene da donatore vivente e che se il trapianto viene effettuato prima che il malato entri in dialisi si possono ottenere migliori risultati in termini di sopravvivenza e qualità di. Non ci pensa ...