eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Darksiders 3: la nuova patch introduce un sistema di combattimento più fedele ai classici della serie. #Darksiders3 https… - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Darksiders 3: la nuova patch introduce un sistema di combattimento più fedele ai classici della serie. #Darksiders3 https… - Eurogamer_it : Darksiders 3: la nuova patch introduce un sistema di combattimento più fedele ai classici della serie. #Darksiders3 - FPSREPORTER : Darksiders 3: la nuova patch apporta cambiamenti al combat system -

(Di venerdì 21 dicembre 2018)3 si aggiorna oggi con unache trasformerà il gioco in qualcosa di assolutamente familiare per i veterani della serie, andando a ritoccare ildiper renderlo più simile a quello dei precedenti capitoli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net lanon modificherà irreversibilmente il gamplay, ma piuttosto implementerà una scelta tra due diversi combat system: sarà selezionabile quello standard, che avete imparato a conoscere fino ad ora in3 e quello classico, che invece trae alcuni elementi dal passato della serie. Ad esempio, impostando quello classico Furia potrà interrompere i suoi attacchi con il tasto della schivata, e utilizzare gli oggetti istantaneamente.Tra le altre novità troviamo due nuovi checkpoint, inseriti per soddisfare quei giocatori che criticavano il loro numero limitato, e un level cap aumentato a ...