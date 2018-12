Bramini dimenticato dai Cinque stelle

huffingtonpost

(Di venerdì 21 dicembre 2018) "Per risolvere il mio caso ci vuole la volontà politica di intervenire e opporsi alla magistratura, Di Maio, con tutta la stima che ho per lui, forse non ne ha abbastanza". Parola di Sergio, 71 anni, fallito a causa di 4 milioni di euro di crediti vantati verso lo Stato e mai avuti, dopo aver perso la casa, sta perdendo anche quel che resta dell'azienda, come racconta al Giornale.è stato utilizzato come uomo simbolo delle battaglie M5s in campagna elettorale e addirittura il vicepremier Di Maio lo ha assunto come consulente al Mise. "Il mio ufficio è a venti metri dal suo, am non lo vedo mai", diceOra ha scritto a Di Maio, Salvini e Bonafede: "Tutelatemi". L'esproprio dell'azienda doveva scattare nei giorni scorsi."Ma i miei avvocati sono riusciti a rinviare la procedura al 16 gennaio - racconta Bra mini al Giornale - . Li ho anche i ...