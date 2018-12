Beverly Hills 90210 | in arrivo il reboot coi protagonisti originali?

Ufficiale - il reboot di Beverly Hills 90210 si farà : il cast originale pronto a tornare (e non solo) : È Ufficiale: il reboot di Beverly Hills 90210 è in cantiere. Dopo mesi di indiscrezioni, con Tori Spelling che per prima lanciò l'ipotesi di un ritorno della serie cult, finalmente il progetto è in fase di sviluppo. Lo annuncia Deadline, che spiega come si tratti di un reboot di Beverly Hills 90210, anziché di un vero e proprio revival, con il cast originale pronto a tornare. Ma chi ci sarà? Finora sono stati confermati Jason Priestley (che ...

Beverly Hills 90210 : il reboot con gli attori della serie tv originale in cerca di una casa : Beverly Hills 90210 versione 2019 è in cerca di una rete disposta a trasmetterlo.In questi anni in cui impazzano da un lato revival e reboot, tra nuove versioni e seguiti con il vecchio cast, e dall'altro i teen drama l'arrivo di un nuovo Beverly Hills 90210 chiamato e definito reboot ma che riporterà in i vecchi protagonisti, sembra la naturale chiusura di un cerchio.prosegui la letturaBeverly Hills 90210: il reboot con gli attori della ...

Pellè - vacanze a Beverly Hills con Viky dopo la super stagione : dopo sedici gol stagionali e la FA Cup cinese persa in finale, Graziano Pellè si gode il meritato riposo con la sua Viktoria Varga . La stagione della Chinese super League è finita e l'attaccante ...

È successo in TV - 19 novembre 1992 : la prima puntata di Beverly Hills 90210 in Italia (video) : Se non hai visto almeno una puntata di Beverly Hills 90210 si può dire che l'essenza degli anni '90 televisivi non è stata vissuti appieno. Il Teen drama cult del decennio per eccellenza arriva in Italia, più precisamente alle 20:30 del 19 novembre 1992 nella programmazione di Italia 1, subito dopo lo storico Karaoke di Fiorello.Creata da produttori del livello di Aaron Spelling e Darren Star, Beverly Hills 90210 diventa la serie tv più ...

Private Eyes 2 verso il finale - cosa ne sarà dell’ex Brandon Walsh di Beverly Hills 90210? Anticipazioni ultimi episodi 15 novembre : Ed eccoci ad un passo dal finale di Private Eyes 2 che andrà in onda la prossima settimana, sempre nel prime time del giovedì, e sempre con Brandon Walsh di Beverly Hills 2019, ovvero Jason Priestley. sarà lui il protagonista di questo finale così come lo è stato dell'intera stagione che in queste settimane ha tenuto compagnia al pubblico di Rai4. L'appuntamento è come sempre alle 21.10 ma non con tre episodi della seconda stagione ma solo ...