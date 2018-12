Roma | madre si getta nel fiume | ore disperate alla ricerca di due neonate di sei mesi

Roma - madre muore lanciandosi nel Tevere - si teme per le due figliolette : Una mamma di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere a Roma all'alba di questa mattina, non c'è ancora la certezza ma si pensa che abbia portato con sé le due figlie gemelle di soli 5 mesi. Il corpo della donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco, ma delle bambine non c'è alcuna traccia. Sembra che la donna abbia voluto suicidarsi perché soffriva di depressione post partum. Ora i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare le due gemelline, ...

Roma - ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Roma : picchiano ragazza e aggrediscono madre corsa in aiuto - un arresto : Roma – Momenti di terrore, la tarda serata di ieri, per una ragazza Romana ventenne, residente nella zona commerciale della Romanina. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a pochi metri dalla propria abitazione, e’ stata affrontata da due individui, a piedi, che, dopo averle spruzzato dello spray urticante al volto, hanno iniziato a molestarla pesantemente mettendole le mani addosso. Le ...

Arbitro picchiato a Roma - la madre : "Ogni partita una guerra" : "Era solo questione di tempo perché accadesse. Ogni domenica è l'inferno . Mio figlio lo sapeva e lo sa: arbitrare su quei campi è come andare in guerra". La signora Fiammetta è la madre di Riccardo ...

Roma - rapinatori legano madre e figlia in gioielleria e fuggono con il bottino : Rapina choc in una gioielleria all'Eur. E' accaduto in viale Europa, in pieno pomeriggio, attorno alle 16.30, quando il quartiere è in piena attività. All'interno del...

Roma : Si fingevano ereditiere per truffe - arrestate madre e figlia : Roma – madre e figlia legate non solo da un legame di sangue ma anche da una complicita’ truffaldina. Un modus operandi collaudato quello delle due donne: fingevano di dover ereditare una cospicua somma di denaro, nell’ordine dei 450.000 euro, poi, circuito il malcapitato di turno, intessendo una relazione sentimentale o anche solo confidenziale, li convincevano a versare loro cospicue somme di denaro per sbloccare ...

Roma : nega soldi per droga - madre invalida picchiata da figlia : Roma – Prima la richiesta insistente di soldi per acquistare la droga poi, al rifiuto dell’anziana madre, le minacce e la violenta aggressione: calci, pugni e il lancio di alcuni arredi e oggetti presenti nella loro abitazione. Ieri mattina, in manette e’ finita una 33enne Romana, gia’ nota alle forze dell’ordine, arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Prenestina con l’accusa di maltrattamenti in ...

Taverna - madre sfrattata da sindaca Raggi/ Ultime notizie Roma : senatrice M5s - "fatto ricorso" : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. Grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le Ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)