MotoGP e Formula 1 | i motori scaldano il Natale di Sky Sport

Jorge Lorenzo : “La Formula Uno è fantastica - ma la MotoGP è più difficile. Un sogno guidare una F1” : Jorge Lorenzo ha partecipato all’annuale Galà “Sport and Talk from Hangar 7” di Servus TV insieme ad altri volti noti del motorsport. Lo spagnolo ha colto l’occasione per soffermarsi sulla sua carriera in MotoGP e per parlare della sua esperienza con le auto, confrontando così due e quattro ruote. Il pilota della Honda, infatti, era salito su una Mercedes W06 a Silverstone a ottobre 2016. Sono ormai innumerevoli gli ...

Lavorare in Formula Uno e MotoGP : ecco la Motorsport Academy di Experis : Riuscire a trasformare la propria passione per il mondo dello sport in un lavoro rappresenta l’ambizione di molti e attualmente le opportunità non sembrano mancare. Ora k è possibile riuscire a migliorare le proprie conoscenze per poter trovare un’occupazione stabile nel mondo della Formula Uno e della MotoGp, due ambienti dove si respira l’adrenalina a […] L'articolo Lavorare in Formula Uno e MotoGp: ecco la Motorsport ...