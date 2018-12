L' evento 14 Giorni di Fortnite prende il via con la modalità Unvaulted | tornano le armi e

eurogamer

: .@mengonimarco, #Atlantico è disco d'oro in 10 giorni! - RadioItalia : .@mengonimarco, #Atlantico è disco d'oro in 10 giorni! - BESTRomeTV : La 12° edizione di EBEC si è conclusa pochi giorni fa. Siamo davvero felici di aver realizzato questo evento in col… - Eurogamer_it : Al via l'evento 14 Giorni di #Fortnite con la modalità Unvaulted -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) L'14diè finalmente live con la prima MAT, segnala VG247.com.Laè la prima dellea tempo limitato diper l'14di. Epic ha anche rivelato il primo dei premi dell': il GG Ornament Spray, che potete ottenere dopo aver completato la prima sfida dei 14La nuovasostituisce laclassica, come scoperto dagli utenti Reddit, e Fornite Insider riferisce che come oggetti in esclusiva per le prime due stagioni del gioco.Read more…