Come sarà la nuova Raidue 'sovranista' di Freccero : “La rete che Freccero ha in mente sarà un canale generalista e sovranità, fortemente italiano”. Il Fatto Quotidiano è riuscito grazie ad una “manina interna alla Rai” a spulciare quello che definisce l’identikit della nuova Rai 2 immaginata dal nuovo direttore. Da quello che racconta il quotidiano sembra che dalla prima serata spariranno alcune serie Tv americane, Come NCIS, “che ...

Peter Sagan : ‘Se facciamo Come la Quickstep allora forse le cose saranno diverse’ : come tanti altri corridori anche Peter Sagan ha scelto la Spagna per i primi allenamenti in vista della stagione 2019. Il tre volte Campione del Mondo sta pedalando a Maiorca e dintorni per preparare una campagna di classiche primaverili che lo vedrà impegnato non solo alla Sanremo e sul pavè ma anche alla Liegi, dove sarà al debutto. Sagan potrà contare su una Bora Hansgrohe che si preannuncia più forte che in passato, grazie all’arrivo di ...

Genova - Come sarà il nuovo ponte : le immagini del progetto di Renzo Piano e i dettagli di opera e lavori : A costruire il nuovo ponte sul Polcevera sarà la cordata composta da Salini Impregilo, Italferr e Fincantieri. Mentre c’è stato il via libera dal Tribunale di Genova per la demolizione dei tronconi del ponte Morandi, i lavori per il nuovo viadotto dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno e, da programma, dovrebbero durare 12 mesi. L'articolo Genova, come sarà il nuovo ponte: le immagini del progetto di Renzo Piano e i dettagli ...

Giorgetti scommette sul rilancio del Totocalcio : ecco Come cambierà la schedina (che non ci sarà più) : Addio al Totocalcio, viva il Totocalcio: più che cancellarlo, il governo vuole rilanciarlo. Anche se questo vorrà dire cambiarne sicuramente le tipologie di giocate, abbandonando la vecchia schedina, magari anche il nome. Quella del sottosegretario Giancarlo Giorgetti è a metà fra l’ “operazione nostalgia” e la rivoluzione: ma con un montepremi più alto e il coinvolgimento diretto degli sportivi la scommessa potrebbe anche essere vincente. ...

Ecco Come sarà il nuovo ponte di Genova : FOTO : Ecco come sarà il nuovo ponte di Genova: FOTO Il viadotto avrà sei corsie, un passaggio pedonale e pannelli FOTOvoltaici: costerà 202 milioni. Nella forma ricorda lo scafo tondeggiante di un'imbarcazione e avrà 43 torri faro in ricordo delle vittime. sarà costruito in base al disegno di Renzo. ...

“Sicuro - semplice e bello Come Genova. Il mio ponte sarà una ripartenza” : «Una volta, quando si andava a fare visita a qualcuno a Genova, si bussava alla porta e si diceva, con timidezza e rispetto: “Se peu?”, si può? Ecco, questo è l’approccio con cui è stato pensato il nuovo ponte sul Polcevera, che dovrà trovare il suo posto in punta di piedi, con i pilastri che si appoggiano delicatamente sulla terra». L’architetto R...

F1 - Come sarà la Ferrari del 2019? Novità tecniche e aerodinamiche - power-unit potenziate. Possibili assi nella manica : Per il momento abbiamo solo una unica grande certezza sulla Ferrari del 2019: la data di presentazione. sarà, infatti, il 15 febbraio, il giorno nel quale sarà svelata la nuova monoposto di Maranello (che potrebbe chiamarsi SF72H, seguendo la progressione degli ultimi anni) ma, per il resto, tutto è ancora avvolto nel mistero e nel silenzio. Pochissime notizie sono trapelate dalla casa madre emiliana, ma qualcosa si può già iniziare a dire sulla ...

Il Toblerone ora è (anche) "islamico" : sarà fatto Come piace ai musulmani : Il Toblerone sarà islam friendly. Cioè vicino alle istanze musulmane. Lo ha fatto sapere la stessa azienda, la multinazionale americana a Mondelez International Inc che ha confermato la decisione di rendere "halal" lo storico dolciume.La notizia è stata riportata per prima dal quotidiano svizzero Blick (il Toblerone è originario di Berna). Il motivo dietro tale scelta sarebbe banalmente economica. "Il 97% del nostro fatturato - dice la ...

Stasera sarà possibile vedere ad occhio nudo la Cometa di Natale : Proprio nei giorni nei quali migliaia di italiani sono impegnati nell'addobbare la propria casa per le imminenti festività natalizie, uno dei simboli del Natale si sta avvicinando alla Terra, per la gioia di grandi e piccini, amanti del Natale e anche della scienza. Da diversi giorni ormai, infatti, la cometa 46P/Wirtanen, questo il suo nome scientifico, è visibile ad occhio nudo. Tralasciando la suggestione che la comparsa di un simbolo ...