USA | vendita di case esistenti | +1 | 9% a novembre

I dati di vendita di Fallout 76 negli USA sono piuttosto inaspettati : Fallout 76 comincia a passare sotto il vaglio dei primi dati di vendita, raccolti da aziende che si occupano di ricerche di mercato come NPD Group. Gamespot ci dà notizia dei risultati, in termini delle sole copie fisiche distribuite nel mese di novembre, per quanto riguarda il mercato statunitense.Ed è così che il controverso titolo targato Bethesda si piazza al quarto posto, dietro a Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead ...

Salini Impregilo - la società Lane conclude vendita impianto USA a Eurovia : Lane, una società del Gruppo Salini Impregilo , ha annunciato la conclusione della vendita della divisione Plants & Pavings ad Eurovia SAS , società che fa parte del Gruppo Vinci . Il corrispettivo, ...

Mediaset - conclUSA vendita piattaforma Premium a Sky : Mediaset ha ceduto a Sky R2, la piattaforma tecnico-amministrativa di Premium di "manutenzione tecnica, attività commerciali e aree analoghe". Lo rende noto un comunicato del Biscione, nel quale si ...

MotoGP - la Ktm mette in vendita a prezzo scontato le moto USAte da Bradley Smith e Pol Espargaró nel Mondiale 2018 : La Ktm ha pubblicato sui propri canali social un'iniziativa molto curiosa: la casa austriaca ha messo in vendita a prezzo scontato le RC16 della stagione 2018 appena conclusa, utilizzate da Bradley ...

USA - ok vendita armi Egitto per 1 - 2 mld : 2.16 Via libera del dipartimento di Stato Usa alla vendita di armamenti all'Egitto per 1,2 mld di dollari. Il primo contratto riguarda la vendita per circa un miliardo di dollari di 10 elicotteri AH-64E Apache rende noto la Defence Security Cooeration Agency che gestisce le vendite militari. L'Egitto userà questi elicotteri per espandere la sua flotta militare nell'interesse "comune" di Usa ed Egitto per contrastare l'Isis, si legge in una ...

Palermo - conclUSA la trattativa per la vendita del 100% del club : conclusa la trattativa per la cessione del Palermo. La società rosanero ha pubblicato sul proprio sito in cui l'advisor conferma l'avvenuto accordo. L'articolo Palermo, conclusa la trattativa per la vendita del 100% del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Carne sintetica : via libera negli USA. In vendita dal 2020 : Nonostante l’aumento, registrato negli ultimi anni, di vegetariani e vegani che non consumano Carne o più in generale prodotti di origine animale, in Italia esiste ancora un’ampia maggioranza di persone che consuma Carne di ogni genere. A prescindere dal tipo di Carne si tratta di un alimento di cui pochi riescono a fare a meno. Ed è dagli Stati Uniti che arriva una notizia piuttosto curiosa che si riferisce ad una ...

USA - epidemia di sigarette elettroniche tra i bambini : Juul blocca la vendita nei negozi di alcuni aromi : Juul Labs Inc., il produttore di sigarette elettroniche leader negli USA, sta sospendendo la vendita nei negozi di alcuni aromi per scoraggiare l’uso da parte dei più giovani. La scelta arriva in vista delle misure restrittive attese da parte del governo americano sulle vendite di e-cig aromatizzate ai minorenni. Juul ha dichiarato di aver bloccato gli ordini per i gusti mango, frutta, crema e cetriolo e che riprenderà le vendite solo ai ...

Comincia la vendita negli USA di Facebook Portal : Dopo alcune polemiche circa la gestione della privacy di Portal, Facebook ha pubblicato un post in cui chiarisce la sua politica, affermando che gli oggetti non sono nati per 'ascoltare, sbirciare, ...

Michelle Hunziker mette in vendita i suoi abiti per una buona caUSA : Michelle Hunziker, la notizia è una bomba. La bella conduttrice, della quale negli ultimi giorni si è molto parlato per via della presunta gravidanza, ha fatto una cosa che ha lasciato tutti esterrefatti. Prima di svelarvela, però, vi teniamo ancora un po’ sulle spine. Nei giorni passati tutti i siti di gossip parlavano di una presunta quarta gravidanza di Michelle. Il motivo? Le dichiarazioni “compromettenti” del marito Tomaso. Rispondendo ad ...

Libri universitari USAti : le bacheche online per la compravendita : Cercare Libri universitari usati è una necessità per tanti studenti: i testi nuovi, infatti, costano molto, e non sempre sono alla portata degli studenti, che hanno spesso un budget ristretto. Il metodo migliore per risparmiare è trovare Libri universitari online, attraverso colossi come Amazon, o consultando siti dedicati ai Libri usati.Continua a leggere