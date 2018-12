meteoweb.eu

: Scoperta una super Terra (forse) senza acqua. Orbita intorno alla stella di Barnard #stelladiBarnard… - teoa72 : Scoperta una super Terra (forse) senza acqua. Orbita intorno alla stella di Barnard #stelladiBarnard… - ASI_spazio : #Esopianeti, una nuova teoria sullo sviluppo della vita - PiumaJ : Anche se esopianeta, di eso c'ha veramente poco!! Buon fine settimana -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) L’ossigeno costituisce il 20% dell’atmosfera terrestre ed è considerato uno dei gas più ‘robusti’ nell’atmosfera. Nella ricerca dial di là del Sistema Solare, tuttavia, si sa poco su come diverse fonti di energia possano avviare reazioni chimiche e su come queste reazioni possano creare la “firma” dell’ossigeno.Simulando in laboratorio l’atmosfera degli– spiega Global Science – un team di ricercatoriJohns Hopkins University è riuscito a ricreare sia composti organici che ossigeno, in assenza di. I risultati, pubblicati l’11 dicembre sulla rivista ACS Earth and Space Chemistry, suggeriscono che la presenza di ossigeno e di sostanze organiche su mondi lontani non proverebbe l’esistenza di forme di«I nostri esperimenti hanno ricreato ossigeno e molecole organiche che potrebbero fungere da elementi costitutiviin laboratorio, ...