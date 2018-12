Snowboard - Coppa del Mondo Secret Garden 2018 : Cai e Scherrer guidano dopo le qualifiche : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard Half Pipe: il massimo circuito internazionale si è spostato in terra cinese, a Secret Garden, dove oggi si sono disputate le qualificazioni. Al maschile è spettacolo svizzero: Jan Scherrer, classe 1994, guida in 89,75 davanti al connazionale Yuri Plodladtchikov. Poi una coppia giapponese (2001-2002): Ruka Irano è terzo, Yuko Totsuka è quarto. Nella top-5 anche la Cina ...

Snowboardcross - i favoriti per la Coppa del Mondo : chi fermerà Pierre Vaultier? Ci prova Omar Visintin : Così come accaduto per il parallelo, anche la Coppa del Mondo di Snowboardcross parte dall’Italia. Si comincia da Cervinia per le spettacolari sfide sulla tavola: la tappa di Montafon (Austria), è stata infatti annullata a causa della mancanza di neve. Saranno ben sei le gare da disputare per aggiudicarsi la Sfera di Cristallo: andiamo a scoprire i favoriti a livello maschile. L’uomo più atteso non può che essere Pierre Vaultier. Il ...

Snowboardcross - le favorite per la Coppa del Mondo femminile. Michela Moioli per confermarsi regina - ma non mancano le pretendenti : Con le gare di Cervinia di venerdì e sabato si aprirà ufficialmente la della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross. In campo femminile tra le favorite per la conquista della Sfera di Cristallo troviamo la nostra Michela Moioli. La 23enne bergamasca è reduce da una stagione straordinaria in cui ha trionfato in classifica generale ottenendo cinque vittorie e poi ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang. Risultati che le ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Da giovedì 20 a sabato 22 dicembre a Cervinia si svolgerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross. Sulla pista 26 si terranno le prime due gare della stagione, visto che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). I riflettori in casa Italia saranno puntati su Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, che cercherà di tornare subito protagonista. Il programma ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner fanno volare l’Italia : Non ci si poteva attendere inizio migliore. Prime due tappe di Coppa del Mondo per quanto riguarda lo Snowboard parallelo e subito due vittorie per l’Italia che si è esaltata sulle nevi di casa. Nella specialità olimpica del PGS, dove gli azzurri negli ultimi anni avevano fatto un po’ di fatica rispetto al PSL, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo sono arrivati i trionfi di Roland Fischnaller e Nadya Ochner. Il veterano della ...

Snowboard - Coppa del Mondo : Fischnaller trionfa a Cortina : Per Roland Fischnaller a 38 anni questo è il quindicesimo trionfo in carriera in Coppa del Mondo, il quinto nel gigante.

Snowboard alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : parla Roland Fischnaller. L’azzurro : “Era il momento di spingere e l’ho fatto” : Roland Fischnaller scrive un’altra pagina di storia dello Snowboard alpino azzurro trionfando nel gigante parallelo di Cortina: l’azzurro parte bene sin dalle qualifiche, ottenendo il secondo crono, poi è perfetto nella fase ad eliminazione diretta, battendo nell’ordine l’altro azzurro Mirko Felicetti, il russo Dmitry Sarsembaev, l’austriaco Benjamin Karl, ed infine l’elvetico Nevin Galmarini. Salgono così a ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard femminile parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ledecka al comando - seconda Nadya Ochner : La Coppa del Mondo femminile 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà un’unica grande favorita, la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica in carica e vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo. La fuoriclasse 23enne è pronta ad estendere il proprio dominio ed entrare ulteriormente nella storia di questa disciplina. Le sue principali rivali saranno le tedesche Selina Joerg e Ramona Hofmeister, arrivate alle spalle di Ledecka sia alle ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboard parallelo 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Guida Benjamin Karl davanti a Roland Fischnaller : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboard parallelo vedrà i migliori atleti del circuito sfidarsi attraverso nove tappe, dall’Italia alla Germania, passando anche per Cina e Corea del Sud. Il detentore della sfera di cristallo è lo svizzero Nevin Galmarini, che ha conquistato anche l’oro alle ultime Olimpiadi e partirà come favorito per ripetersi. Uno dei suoi principali rivali sarà il veterano azzurro Roland Fischnaller, che a 38 anni è ancora ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : Roland Fischnaller e Nadya Ochner brillano nelle qualificazioni - quattro azzurri alle fasi finali : Saranno quattro gli azzurri che alle 17.00 gareggeranno nelle fasi finali del PGS di Cortina d’Ampezzo, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. In ambito femminile ottiene il pass Nadya Ochner, che dopo la straordinaria vittoria a Carezza, parte subito bene anche qui e timbra il quarto tempo in 1:21.34. L’azzurra agli ottavi affronterà la cinese Ruxin Zang, ma si trova però dalla stessa parte ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina 2018 : secondo PGS stagionale - l’Italia ci riprova. Ochner per ripetersi : Va a chiudersi il doppio appuntamento tricolore per quanto riguarda la partenza della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo 2018-2019. Dopo la prova di Carezza di ieri, ci si sposta verso la Perla delle Dolomiti: Cortina d’Ampezzo. Altro PGS in programma: evento che si svolge nello spettacolo serale, davanti ad uno splendido pubblico e sotto le luci dei riflettori. L’Italia sogna ancora in grande dopo l’exploit arrivato ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia 2018 : i convocati dell’Italia. Michela Moioli pronta per tornare protagonista : Saranno sedici gli azzurri in gara a Cervinia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross, che si svolgerà dal 20 al 22 dicembre. Sulla pista 26 si svolgeranno due gare, viste che verrà recuperata anche quella cancellata a Montafon (Austria). Le finali sono previste sabato 21 dalle 11.30 e domenica 22 dalle 11.40. La punta azzurra sarà Michela Moioli, campionessa olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo, ...

Snowboard - capolavoro di Nadya Ochner a Carezza : primo successo nella Coppa del Mondo di parallelo : Una grande prestazione quella dell’azzurra, che non ha lasciato scampo alle sue avversarie sulla pista Prà di Tori Un trionfo sensazionale, il primo della sua carriera in Coppa del Mondo. Nadya Ochner compie un capolavoro a Carezza, sulla pista Prà de Tori, battendo nella finale del gigante parallelo Ester Ledecka, diventata famosa per aver vinto l’oro nel superG di sci alpino e nello slalom parallelo di Snowboard ...