Palermo | per l’omicidio del clochard Aldo fermato un 16enne L’ha ucciso colpendolo alla

Okereke solo in palestra - differenziato per Struna a Palermo : La Spezia - C'era anche Martin Erlic oggi a Follo. Per il centrale croato, che tornerà disponibile da gennaio 2019, lavoro in palestra e la promessa di riprendersi quello che l'infortunio di inizio ...

I pupi raccontano la mafia - successo a Palermo per la storia di Lia Pipitone : Ad assistere ai due spettacoli gli studenti della scuola Media Evemero. Ad organizzare l'associazione Magica Milazzo guidata da Claudia Bruno. I pupi hanno interpretato i peggiori mafiosi della ...

Racket a Palermo - la storia di Daniele : “Ho denunciato la mafia - ho perso tutto e sono solo” : Ha combattuto contro la sua paura più grande chiamata Cosa nostra. Ha realizzato il suo sogno di aprire un bar-ristorante a Palermo con tanti sacrifici, ma ha fatto i conti con la mafia e affrontato un processo che l'ha portato a far condannare i suoi estorsori. Oggi il ragazzo è impegnato in prima linea nella lotta contro la mafia. Dopo essere stato più volte minacciato ha denunciato il Racket ma è rimasto solo, in preda alla ...

Palermo - salva la speleologa bloccata in una grotta : soccorritori al lavoro per 12 ore : È stata riportata in superficie la speleologa di 42 anni rimasta ferita sabato pomeriggio dentro l'Abisso del Vento, a cento metri di profondità, nelle Madonie (Palermo). I soccorritori hanno lavorato tutta la notte in un ambiente angusto con una temperatura inferiore ai 10 gradi e umidità oltre l'80%.Continua a leggere

Palermo - speleologa cade in una grotta : soccorsi per salvarla : Palermo, speleologa cade in una grotta: soccorsi per salvarla La donna, 45 anni, era impegnata in una escursione dentro l’Abisso del Vento, nelle Madonie. Si sarebbe fratturata una gamba Parole chiave:

Serie B - il Palermo pareggia con il Livorno. Perugia e Ascoli - pari con Spezia e Cittadella : Le tre partite del pomeriggio di Serie B finiscono con lo stesso risultato, 1-1, con emozioni. Aspettando il nuovo proprietario, il Palermo manca l'opportunità di allungare. Lo Spezia meriterebbe di ...

Serie B - i risultati delle 15 : il Livorno frena il Palermo - pari tra Perugia e Spezia

Diretta Palermo Livorno / Streaming video Dazn : Falletti e Diamanti uomini copertina - Serie B - : Diretta Palermo-Livorno, info Diretta Streaming video Dazn: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie B

Palermo. Falsomiele : esasperata dai litigi quarantenne uccide il marito : Uxoricidio nella notte in via Falsomiele a Palermo. Una donna di 45 anni ha ucciso il marito anche lui di

Maltempo : allerta meteo per vento forte a Palermo - chiuse ville e giardini cittadini : La protezione civile regionale della Regione Sicilia ha emesso un avviso di allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico per la giornata di oggi. “In considerazione della previsione di Venti da forti a burrasca il dirigente del settore del Verde ha deciso la chiusura in via precauzionale delle ville e dei giardini cittadini“, si legge in una nota del Comune di Palermo. L'articolo Maltempo: allerta meteo per vento forte a ...

Cessione Palermo : per ora ha firmato solo il “contratto preliminare” : Cessione Palermo, firmato solo “il contratto preliminare notarile” con il patron Zamparini: la nota del Financial Innovations Team Il gruppo di investitori inglesi che vuole acquistare il Palermo per ora ha firmato solo “il contratto preliminare notarile“, il 30 novembre scorso, con il patron Maurizio Zamparini. La Cessione dovrà essere formalizzata entro il 30 dicembre. Lo rende noto l’advisor Financial ...

Mattarella : "Palermo punto riferimento per tutto il paese" : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - “Palermo e tutta la Sicilia hanno i numeri per essere punto di riferimento per tutto il Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando ieri sera al Teatro Massimo, alla cerimonia in vista della conclusione dell’anno da Capitale Italia

