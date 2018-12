Onu vota il Global Compact - l'Italia si astiene : Significa che siccome l'immigrazione è una problematica assolutamente Globale, per forza dobbiamo sederci al tavolo insieme a tutti gli altri Paesi del mondo per affrontare la problematica dell'...

Onu vota il Global Compact - l'Italia si astiene : Significa che siccome l'immigrazione è una problematica assolutamente Globale, per forza dobbiamo sederci al tavolo insieme a tutti gli altri Paesi del mondo per affrontare la problematica dell'...

Global compact rifugiati : Onu approva - l'Italia vota a favore. Meloni contesta : 'Chi ha deciso il sì dell'Italia?' : ... atteso da tempo, che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati offrono un enorme servizio a tutta l'umanità, stabilendo in che modo il resto del mondo può contribuire a condividere il peso di ...

Global compact rifugiati - Onu approva e Italia vota a favore. Camera dovrà esprimersi su quello sulla Migrazione : L’Assemblea generale dell’Onu ha dato il via libera al Global compact on refugees, nonostante l’opposizione di Stati Uniti e Ungheria. Si tratta di un quadro Globale non vincolante che fornisce un sostegno ai Paesi dove risiedono la maggior parte degli oltre 25 milioni di rifugiati al mondo. Anche l’Italia si è espressa a favore. Il provvedimento rafforza la responsabilità condivisa per aiutare coloro che sono costretti a ...

Onu approva il Global Compact sui rifugiati. Anche l'Italia vota a favore : L'atto serve a offrire una cornice giuridica e politica comune a tutti gli Stati del mondo per la gestione dell'accoglienza dei rifugiati. Nel documento approvato non sono previste quote di ...