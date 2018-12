Il tema dinamico natalizio di PS4 cattura l' attenzione dei giocatori | nasconde un

eurogamer

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) In occasione delle imminenti feste natalizie, Sony ha reso disponibile a un numero selezionato di utenti un coloratoper PS4, che decora la home della console in pieno stile festivo.L'innocuoè però da qualche ora sulle prime pagine dei portali specializzati di tutto il mondo, a causa di un piccolo dettaglio grafico che per alcuni è un chiaro ed evidente riferimento a PS5, attualmente in sviluppo nelle segrete stanze di Sony. La "S" di PlayStation, come potete vedere voi stessi, ha invece tutto l'aspetto di un "5", soprattutto dal momento che la lettera nella parola "Holidays" è assolutamente diversa.Le incongruenze tra le due lettere sono evidenti e pensare a un riferimento a PS5 è lecito, anche se questo piccolo easter egg non significa necessariamente che notizie sulla nuova console siano in arrivo nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere la ...