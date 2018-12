F1 | Max Verstappen | “L’addio di Ricciardo? Non l’ho capito ma non è un mio problema Io

Il casco di Max Verstappen - nel nome di Jos : Parlando del modellino del casco di Max Verstappen in edicola in questi giorni è impossibile non parlare di quello di suo padre Jos, che è stato sempre tra i più riconoscibili del grande Circus. La storia del design del suo casco è simile a quella di tanti altri piloti che cominciarono a correre negli anni […] L'articolo Il casco di Max Verstappen, nel nome di Jos sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : prove libere 1 - Max Verstappen al comando. Mercedes e Ferrari attardate : Doppietta Red Bull nelle prove libere 1 del GP degli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi, le due Lattine riescono a precedere tutti gli avversari e fanno capire di poter essere un serio pretendente per la vittoria di domenica anche se va annotato che questa sessione, corsa sotto il sole, è abbastanza interlocutoria visto che qualifiche e gara si disputeranno in prossimità del ...

F1 - papà Verstappen dice la sua : “capisco la reazione di Max - Ocon si è messo a ridere stupidamente” : Il padre del pilota olandese è intervenuto per difendere il figlio in seguito alla lite che lo ha visto coinvolto in Brasile con Ocon Non poteva mancare l’intervento di Jos Verstappen circa la lite che ha coinvolto Ocon e il figlio Max, infuriato con il francese per aver visto sfumare la vittoria in Brasile dopo il contatto in curva 2. Photo4/LaPresse Il padre dell’olandese è intervenuto sulla questione, esprimendo il proprio ...

F1 - Max Verstappen e la legge del contrappasso. 17 anni fa il padre Jos tamponò Montoya ad Interlagos mentre era primo… : Inutile negarlo, il crash tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India) è stato l’episodio focale del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’alfiere del team di Milton Keynes, in testa alla gara con un buon vantaggio sulla Mercedes del britannico Lewis Hamilton, sembrava avviarsi a vincere la sua seconda gara consecutiva con grande autorevolezza. Poi a poche ...

F1 - Ocon come Jos Verstappen : il papà di Max tamponò da doppiato nel 2001 il leader del Gp del Brasile [VIDEO] : In occasione del Gp del Brasile del 2001, il padre del pilota olandese tamponò il leader della corsa Montoya subito dopo essere stato doppiato Max Verstappen potrebbe non esserne a conoscenza, ma lo stesso comportamento di Esteban Ocon durante il Gp del Brasile lo tenne 17 anni fa anche papà Jos sullo stesso circuito. photo4/Lapresse Alla guida della sua Arrows Asiatech, il genitore di Mad Max tamponò clamorosamente Juan Pablo Montoya, in ...

Formula 1 - GP Brasile : Verstappen-Ocon - un contatto così era già nel 2001. Lo provocò il papà di Max. VIDEO : Una vittoria sfumata dopo l'incidente con Ocon in fase di doppiaggio. Spinte e insulti a fine gara contro il pilota della Force India. La gara di Max Verstappen è stata compromessa dall'incidente ...

F1 – Siparietto tra Hamilton - Verstappen e Raikkonen nel retro podio : Max bacchettato da Lewis [VIDEO] : Prima di salire sul podio, i primi tre classificati discutono su quanto avvenuto tra Verstappen e Ocon durante il Gp del Brasile Il contatto tra Verstappen e Ocon è senza dubbio l’episodio più controverso del Gp del Brasile, vinto da Lewis Hamilton davanti all’olandese della Red Bull. Una manovra scellerata quella del francese che, nel tentativo di sdoppiarsi, ha urtato la monoposto numero 33 mandandola in testacoda. Un ...

F1 - GP Brasile 2018 : Max Verstappen sanzionato per gli spintoni a Ocon. Due giorni di servizi sociali : Max Verstappen è stato sanzionato per aver spintonato Esteban Ocon al termine del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull dovrà svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA entro sei mesi dall’accaduto. L’olandese ha reagito in quel modo perché il pilota della Force India lo aveva tamponato in pista durante una manovra di ...

Max Verstappen - GP Brasile F1 2018 : “Ho perso per colpa di un idiota”. La replica di Ocon : “Mi ha spintonato” : Il GP del Brasile 2018 è stato caratterizzato dall’incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon: il pilota della Red Bull si trovava in testa alla gara e accarezzava il sogno della vittoria, ha iniziato la manovra di doppiaggio nei confronti dell’uomo della Force India che clamorosamente non ha lasciato strada e ha tamponato l’avversario. L’olandese ha poi concluso al secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton mentre il ...

F1 - Pagelle GP Brasile 2018 : Max Verstappen reale vincitore - Hamilton inesorabile - Ferrari spente - Ricciardo arrembante - Ocon scandaloso! : Il Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno ha regalato grandi emozioni e alcuni momenti al limite dell’incredibile. La vittoria va a Lewis Hamilton anche se, sul campo, avrebbe meritato Max Verstappen, messo ko da Esteban Ocon. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Interlagos per vedere chi si è meritato un voto alto e chi, invece, merita una bocciatura. LE Pagelle DEL GP DEL Brasile 2018 LEWIS Hamilton (MERCEDES) ...

VIDEO Max Verstappen aggredisce Esteban Ocon : spintoni nei box - i piloti vanno alle mani dopo l’incidente! : E’ l’episodio principale del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Lo scontro tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India), con quest’ultimo doppiato, ha inevitabilmente condizionato lo sviluppo della corsa. L’alfiere di Milton Keynes era in vetta e si avviava a vincere la sua seconda gara consecutiva quest’anno e invece il transalpino ha ...

F1 – Scintille Ocon-Verstappen in Brasile - Esteban non si pente : “Max ha cercato di darmi un cazzotto” : Esteban Ocon non chiede scusa a Verstappen: le parole del pilota della Force India dopo il contatto con l’olandese della Red Bull in pista in Brasile Una gara spettacolare, oggi sul circuito di Interlagos: il Gp del Brasile ha visto trionfare Lewis Hamilton, che festeggia con la Mercedes il quinto titolo Costruttori consecutivo, ma è stato Max Verstappen il vero protagonista della gara. Sorpasso dopo sorpasso, l’olandese della ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 1. Max Verstappen davanti a Vettel e Hamilton - tre piloti in un decimo! : Regna l’equilibrio nelle prove libere 1 del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico circuito di Interlagos ricco di saliscendi e caratterizzato da un layout che mette i piloti sempre a dura prova, senza dimenticarsi del meteo particolarmente incerto anche se questa prima sessione è stata caratterizzata da sole. Max Verstappen si trova al comando con il tempo di 1:09.11 ma precede Sebastian Vettel di ...

F1 - le rivelazioni di Max Verstappen : “la mancata pole in Messico? Avrei aggredito qualcuno se…” : Il pilota olandese è tornato a parlare della pole position mancata in Messico, svelando un curioso retroscena La vittoria in Messico è ormai in archivio, ma Max Verstappen non dimentica la rabbia provata dopo la pole position mancata per pochi millesimi di secondo. Photo4 / LaPresse Una beffa, quella per l’olandese, resa ancora più amara dal fatto che a finirgli davanti è stato nientemeno che il compagno di squadra Ricciardo, un ...