È morta a 75 anni l’attrice e regista Penny Marshall

Penny Marshall - è morta a 75 anni la protagonista della sitcom “Laverne & Shirley” : È morta all’età di 75 anni l’attrice e regista statunitense Penny Marshall, famosa per aver interpretato per otto stagioni la sitcom “Laverne & Shirley” con svagata ironia. Si trovava nella sua casa di Hollywood e il decesso sarebbe dovuto a complicazioni legate al diabete. Nata nel distretto di Bronx, a New York, era figlia del produttore Tony Marshall e sorella del leggendario regista di “Pretty Woman”, ...

Il fratellino le spara con la pistola : morta a 6 anni. I genitori erano fuori per una festa : Maliyah Palmer, sei anni, è stata uccisa venerdì sera a St. Louis, nello Stato USA del Missouri. Suo fratello 12enne aveva trovato una pistola nel cassettone nella camera dei genitori. I piccoli erano sotto la supervisione della sorella di sedici anni.Continua a leggere

Keith Richards compie 75 anni - tra riff e immortalità : Il suo sorriso beffardo è nella memoria di tutti e pare proprio che Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones, abbia ancora tanto da suonare e comporre. Nato a Dartford nel 1943 già da bambino scoprì la sua passione per la chitarra, con quel primo strumento regalatogli dalla madre e con il quale imparò a suonare i brani di Billie Holiday e Duke Ellington. Keith Richards fa parte di quei musicisti che non hanno bisogno di virtuosismi ...

Incidente a Sondrio : Jessica morta a 26 anni. I nomi delle vittime della tragedia in Valtellina : Un Incidente gravissimo quello avvenuto intorno alle 22.40 di domenica 16 dicembre 2018 lungo la superstrada 38 della Valtellina tra Cosio e Morbegno, in provincia di Sondrio. Due le auto coinvolte, che dopo l’impatto frontale hanno preso immediatamente fuoco, e sei vittime: sono morti sul colpo cinque persone, tre uomini e due donne, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e un uomo di 52 anni che si trovava sulla Fiat 500 X. L’esatta ...

Spagna : trovata morta Laura Luelmo - l’insegnante di 26 anni scomparsa mercoledì scorso : Laura Luelmo, insegnante di ventisei anni spagnola, era scomparsa mercoledì scorso dalla cittadina di El Campillo, in Andalusia, dove da qualche giorno si era trasferita per lavorare in una scuola nella zona. Per cinque giorni l'hanno cercata oltre 300 uomini e stamane il suo corpo senza vita è stato trovato poco distante dal centro abitato.Continua a leggere

Nicoletta - morta nell'incidente di Zurigo : oggi avrebbe compiuto 38 anni : Nicoletta Nardoni stava andando a trovare il padre e il fratello che lavorano in un ristorante italiano a Stoccarda quando...

Genova. Bus schiantato a Zurigo : morta italiana di 37 anni - 16 connazionali feriti : Un autobus partito da Genova e diretto a Dusseldorf si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo, in

Venezia - incendio in casa - morta una donna di 46 anni : Un incendio divampato all'improvviso, verso l'alba, le cui cause, per ora, restano sconosciute. È accaduto a Concordia Sagittaria, nel Veneziano, dove una donna di 46 anni ha perso la vita tra le fiamme che hanno invaso la sua casa.Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere divampato a causa di un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale. La donna era riuscita a uscire di casa con le due figlie, una 20enne e l'altra ...

morta l'attrice Sondra Locke : fu per 14 anni la compagna di Eastwood : Morta nella sua casa di Los Angeles, all'età di 74 anni, in seguito alle complicazioni di un tumore al cervello e alle ossa, l'attrice Sondra Locke . Il decesso è avvenuto lo scorso 3 novembre, ma la ...

Musica in lutto : è morta a 81 anni la cantante jazz Nancy Wilson : Addio a una leggenda della Musica internazionale. Nancy Wilson, cantante jazz vincitrice di un Grammy Awards, è morta a 81 anni dopo una lunga malattia contro la quale lottava da tempo. Come riporta Billboard, la cantante si era ritirata dalla Musica nel 2011 e, come ha confermato anche la sua manager Devra Hall Levy alla Associated press, è morta nella sua casa in Califonia. Nancy Wilson, che si sentiva stretta nella definizione di “cantante ...

Bimba di 10 anni morta di tumore : lascia tutti i giochi ai bambini poveri : La storia di Giulia, una bambina sarda morta a causa di un tumore, dimostra una volta di più se ce ne fosse bisogno, che il più delle volte sono gli adulti ad imparare dai bambini. Non solo in merito all'atteggiamento da tenere nei confronti della malattia (e che malattia) ma anche di apertura verso il prossimo meno fortunato. La piccola Giulia lottava contro un tumore al cervello da quando aveva 6 anni. E nonostante la sua tenera età era ...

Il testamento di Giulia - morta a 10 anni : 'A Natale regalate i miei giochi ai bimbi poveri' : Il suo ' testamento ' racconta di una bambina davvero speciale. Giulia è morta a 10 anni, nel maggio scorso, stroncata da un tumore contro il quale aveva combattuto per 4 anni e mezzo. Ma prima di ...

Il sogno di Giulia - morta a 10 anni - è realtà : i suoi giocattoli donati per Natale ai bimbi poveri : Poco prima di morire, nel maggio scorso, la bambina aveva espresso il desiderio di donare i suoi vestiti e giocattoli ai bimbi in difficoltà.Continua a leggere

