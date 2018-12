Non siamo auto | no | mi | serve un decreto rider !

"Non siamo discarica di Roma" - sindaci contro Raggi : "Non ci fa piacere che arrivino i rifiuti di Roma, ma potranno arrivare solo per gli ultimi mesi poi non li faremo più entrare. Noi crediamo fermamente che Roma debba risolvere i suoi problemi. Noi ...

Asia Argento : “Con Corona ci siamo visti quattro volte. Ma Non parlerei di ipocrisia nel nostro caso” : Maxim sceglie Asia Argento per la cover di questo mese e l’attrice si racconta al direttore, Claudio Trionfera. Doverosi alcuni passaggi sul #metoo e su questo suo difficile periodo, un periodo nel quale Asia ha perso il compagno Anthony Bourdain, in tragiche circostanze. A proposito di “amore”, la figlia di Dario non usa questo termine per descrivere la storia con Fabrizio Corona: “Ci siamo visti 4 volte ed è esploso il ...

Le ragazze del Nantes : Siamo troppo forti - Non giochiamo più : Si sono autoeliminate per manifesta superiorità. troppo forti per tutto. Succede in Francia: una squadra di ragazze Under 15 – Siamo a Nantes – si iscrive al campionato di calcio femminile, gioca tre partite, segna 95 (novantacinque!!!) gol, ne subisce uno e alla fine decide di finire là. Grazie, ma non ce la facciamo più ad umiliare le avversarie. E chi si diverte? Così i dirigenti decidono di sospendere l’attività e di ...

Ssd Colonna (calcio - Juniores prov.) - Gambini : «Calma : siamo primi - ma Non siamo i favoriti» : Roma – La Juniores provinciale del Colonna non smette di stupire. La squadra di mister Valerio Gambini continua a comandare la classifica del proprio girone anche dopo il nono turno di campionato: il pirotecnico 4-3 sul difficile campo del Pro Calcio Torbellamonaca ha consentito ai castellani di rimanere in vetta. «Era una gara che temevo molto – spiega Gambini – Dovevamo affrontare un avversario molto valido allenato da un ottimo tecnico ...

Roma - Monchi : 'Di Francesco? Non pensiamo al mister. Su Schick in panchina e Pallotta...' : Il ds della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Genoa: 'Di Francesco si gioca il posto? No, ci giochiamo i tre punti e non dobbiamo pensare all'allenatore, ci serve una vittoria e provare a risalire la classifica. ...

Cagliari - Pisacane : 'Non possiamo abbassare i ritimi - da napoletano...' : Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, dopo il duplice fischio del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: 'Bisogna fare altri 45 minuti ad alta intensità e non abbassare i ritmi, il Napoli è bravo in velocità. Per me è una partita come le altre, da napoletano fa un certo effetto, ma ora sono a ...

Pd - scontro Calenda-Zingaretti. L ex ministro 'Se vogliono ripartire da D Alema - Non ci siamo'. La replica 'Così distruggete il partito' : ROMA - L'incontro per i vent'anni della Fondazione ItalianiEuropei di Massimo D'Alema, come prevedibile, alimento il dibattito nel Pd. Ad aprilo è l'ex ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. ...

'Non siamo tutti stranieri - i confini esistono'. L'alunna delle medie si ribella al tema in classe : il racconto di Giorgia Meloni : 'Non siamo tutti stranieri, non sono d'accordo' : così scrive una giovane studentessa di terza media nel tema scolastico proposto dagli insegnanti. Parole che Giorgia Meloni ha voluto riprendere nel ...

Manovra - Salvini : 'Per Bruxelles siamo il governo dell'imprevisto ma Non caleremo le braghe' : "Tutti gli impegni che abbiamo preso con gli italiani per una politica migliore che costa meno diventeranno realtà", ha concluso.

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - Non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Benedetta Mazza e Stefano Sala Non stanno insieme/ 'Siamo amici' e le dediche social confermano! - Verissimo - : Il mistero si infittisce su Benedetta Mazza, Stefano Sala e la loro presunta relazione. I due ci tengono alla privacy: nessuno scoop; nemmeno a Verissimo.